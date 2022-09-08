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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة تسريب ورقة حول صحة الملكة إليزابيث إلى داخل البرلمان البريطاني

إليزابيث الثانية
إليزابيث الثانية

عرضت فضائية"الحدث" السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه تسريب ورقة إلى داخل البرلمان البريطاني، قيل إنها تتعلق بتفاصيل صحة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت القناة، أن رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، غادرة جلسة البرلمان، بعد تسريب الورقة إلى داخل المجلس.

قصر باكنجهام يلغي مراسم تغيير الحراسة بعد تدهور صحة الملكة إليزابيث

تراس: بريطانيا بأكملها تشعر بالقلق إزاء الأخبار المتعلقة بصحة الملكة إليزابيث

وقال قصر باكنجهام، في وقت سابق، إن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 96 عاما، وأوصوا ببقاء الملكة تحت الإشراف الطبي.

ووفقا لـ “بي بي سي” قال قصر باكنجهام، إن “الملكة إليزابيث الثانية مريضة في منزلها بالمورال وتحت الإشراف الطبي”.

وأشارت “بي بي سي” إلى أنه تم إبلاغ أفراد أسرة الملكة المباشرين.

وسافر نجل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الأمير تشارلز ونجله الأمير ويليام إلى اسكتلندا، اليوم الخميس، لزيارة الملكة وسط تقارير عن تدهور صحتها.

 

ورقة البرلمان البريطاني تسريب صحة الملكة إليزابيث البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية باكنجهام

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