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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تتفقد ميدان الشهابية

صدى البلد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، جولة ميدانية، استهلتها بتفقد ميدان الشهابية، لمتابعة اعمال استكمال الأرصفة الجانبية بالطريق المؤدى الى منطقة شطا وكذلك رفع كفاءة الاسوار وتلوينها للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة لتتواكب مع عملية التطوير التى شهدها طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية " .

وعلى جانب آخر، ، استكملت " المحافظ " جولتها بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع خط الطرد الواصل بين محطتى صرف صحي شطا ١ و٢ ،وصولا إلى محطة معالجة صرف صحى شطا ،حيث أكدت " محافظ دمياط " على العمل طبقا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة والإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد .

كما وجهت تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات والمخالفات بتلك المناطق.

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