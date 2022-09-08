الاتحاد الأوروبي يقدم التعازي إلى العائلة المالكة في بريطانيا بعد وفاة الملكة اليزابيث

قدم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الخميس، التعازي في وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.



وكتبت بوريل - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "يشيد الاتحاد الأوروبي بمساهمتها الفريدة في بناء السلام والمصالحة. في حين أن خسارتها ستؤثر في جميع أنحاء العالم، فإننا نشاطر عائلتها وشعب المملكة المتحدة أحزانهم".



وكتب ميشيل - عبر (تويتر) - "نتعاطف مع العائلة المالكة وكل من يرْثون الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".



وأعلنت الأسرة الملكية في المملكة المتحدة - في وقت سابق اليوم - وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم.