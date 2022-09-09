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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب عالميا.. كم سعر عيار 21 اليوم في مصر؟

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى مستويات قياسية على المستوى العالمي في قفزة قوية  إذ ارتفعت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية.

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أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

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وارتفع سعر الذهب لتسجل الأوقية 1726 دولارا بعد 1,708.59 دولارا أمس بفارق 18 دولارا بعد 1719 الثلاثاء الماضي  فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الأيام الماضية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية الأيام الماضية بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

قفزة الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية الى 1726  دولارات للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في مصر 

وعلى المستوى المحلي سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 : 1112 جنيها للشراء بعد 1119 الاثنين الماضي ، و1106 جنيهات للبيع بعد 1115 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 1112 جنيها بعد أن سجل  1115 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1112 جنيه اليوم الجمعة  9-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة  والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1112 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة  عيار 24 : 1,271 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1112 جنيه للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 953 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة  عيار 14 : 741 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 8,896 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1706 دولارات.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية  من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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