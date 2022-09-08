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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الذهب اليوم الخميس 8 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 949 جنيها.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1107 جنيهات.
  • وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1265 جنيهًا للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8856 جنيها.

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون  الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب

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