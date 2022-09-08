رجل وامرأته يرقصان أمام القصر البريطاني عقب وفاة الملكة إليزابيث

تجمهر الآلاف من المواطنين البريطانيين،امام القصر الملكي في بريطانيا للتعبير عن حزنهم لوفاة الملكة إليزابيث الثانية ، و قامت كاميرات القنوات الإخبارية و الصحف برصد ذلك التجمهر من المواطنين لتوديع الملكة ، و لكن حدث شيئا غير متوقع اثار غضب المواطنين .



ظهر في مقطع الفيديو زوجان يرقصان و يبتسمان أمام الكاميرات لإلتقاط الصور، و كانوا يقومون بإلتقاط الصور السيلفي أثناء تواجدهم في ذلك التجمهر، و كانا يظنان أنهما في منأى عن أعين الناس، و لكن لم يتخيلا أن العالم كله يشاهدهم .



أثار الزوجان غضب المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عقب ظهورهما في الفيديو و هما يرقصان و يضحكان، في تلك الاجواء الحزينة التي تمر على البلاد، و يقومان بالتصوير عبر تطبيق تيك توك، و لكن لم يلتفتا لكاميرات المصصورين التي التقطتهم .



جدير بالذكر ان المواطنين عبر التلفزيون و سائل التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، أعلنوا أستيائهم الشديد من ذلك التصرف المسئ الذي لا يحترم مشاعر الحزن التي تمر بها البلاد في بريطانيا .