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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل وامرأته يرقصان أمام القصر البريطاني عقب وفاة الملكة إليزابيث

صورة أثاررت أغضبت
صورة أثاررت أغضبت البريطانيين

تجمهر الآلاف من المواطنين البريطانيين،امام القصر الملكي في بريطانيا للتعبير عن حزنهم لوفاة الملكة إليزابيث الثانية ، و قامت كاميرات القنوات الإخبارية و الصحف برصد ذلك التجمهر من المواطنين لتوديع الملكة ، و لكن حدث شيئا غير متوقع اثار غضب المواطنين .

 

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ظهر في مقطع الفيديو زوجان يرقصان و يبتسمان أمام الكاميرات لإلتقاط الصور، و كانوا يقومون بإلتقاط الصور السيلفي أثناء تواجدهم في ذلك التجمهر، و كانا يظنان أنهما في منأى عن أعين الناس، و لكن لم يتخيلا أن العالم كله يشاهدهم . 


أثار الزوجان غضب المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عقب ظهورهما في الفيديو و هما يرقصان و يضحكان، في تلك الاجواء الحزينة التي تمر على البلاد، و يقومان بالتصوير عبر تطبيق تيك توك، و لكن لم يلتفتا لكاميرات المصصورين التي التقطتهم . 


جدير بالذكر ان المواطنين عبر التلفزيون و سائل التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، أعلنوا أستيائهم الشديد من ذلك التصرف المسئ الذي لا يحترم مشاعر الحزن التي تمر بها البلاد في بريطانيا . 

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