عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب وقف تصوير مسلسل The Crown بعد وفاة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

قالت مصادر مقربة من مخرج مسلسل The Crown إنه سيتم وقف تصوير الموسم السادس من الدراما الناجحة التي تدور أحداثها حول حياة العائلة الملكية وخاصة منذ تولي الملكة إليزابيث الحكم بعد رحيلها مساء الخميس. 

 

لم تصدر منصة نتفليكس أي بيانا بشأن تأجيل أو وقف تصوير مسلسل The Crown الذي عرض منه 4  من خلالها، حتى الآن، لكن المصادر تقول إن وقف أو تأجيل التصوير في الوقت حالي هو بداعي الاحترام من أجل ذكرى الملكة الراحلة. 

 

تأتي وفاة الملكة إليزابيث قبل عرض الموسم الخامس من The Crown المقرر طرحه عبر نتفليكس في نوفمبر المقبل، مع طاقم عمل جديد تتقدمهم إيميلدا ستونتون التي تلعب دور الملكة الراحلة على مدار المواسم المتبقية،  وسيركز على مرحلة التسعينيات التي انتهت بوفاة الأميرة ديانا عام 1997. 

 

أما الموسم السادس والأخير من The Crown ستدور أحداثه حول مرحلة نشأة هاري وأخيه تشارلز بعد وفاة ديانا والدتهما، وآثار رحيلها على حياتهما وستستمر أحداثه حتى العقد الأول من القرن 21.

 

txt

منها The Crown.. مسلسلات وأفلام ناقشت حياة الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها

txt

بعد التنمر عليها.. سبب بكاء آنا دي أرماس في مهرجان فينيسيا

 

قدمت الممثلة كلير فوي شخصية الملكة إليزابيث الثانية في مراحل شبابها، وزواجها وسنوات توليها المنصب الأولى، في مسلسل The Crown بعد رحيل والدها فجأة. 

 

ثم تولت المهمة الممثلة أوليفيا كولمان التي قدمت دور الملكة إليزابيث بعد 25 عاما من تنصيبها في منصبها، ومن المقرر أن تلعب دورها في باقي أجزاء السلسلة الممثلة  إيميلدا ستانتون في مراحل عمرها المتأخرة. 

The Crown نتفليكس الملكة إليزابيث وفاة الملكة إليزابيث كلير فوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

سورة الكهف نهار الجمعة .. فضلها وكم آية يجب قرأتها ؟

فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. غدا

إيهاب الكومي : نطالب أندية الشركات بتكرار تجربة سيراميكا كليوباترا مع ديروط

برقيات عزاء من قادة العالم العربي في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

جالاتا سراي التركي يضم ماتا وايكاردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور محذوفة .. شاهد إطلالات ميرفت أمين بأفلام الأبيض والأسود

بالأعناق وإطلالة جريئة .. طليقة أحمد الفيشاوي لـ أحد أصدقائها: وحشتني جدا

الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ