سبب وقف تصوير مسلسل The Crown بعد وفاة الملكة إليزابيث

قالت مصادر مقربة من مخرج مسلسل The Crown إنه سيتم وقف تصوير الموسم السادس من الدراما الناجحة التي تدور أحداثها حول حياة العائلة الملكية وخاصة منذ تولي الملكة إليزابيث الحكم بعد رحيلها مساء الخميس.

لم تصدر منصة نتفليكس أي بيانا بشأن تأجيل أو وقف تصوير مسلسل The Crown الذي عرض منه 4 من خلالها، حتى الآن، لكن المصادر تقول إن وقف أو تأجيل التصوير في الوقت حالي هو بداعي الاحترام من أجل ذكرى الملكة الراحلة.

تأتي وفاة الملكة إليزابيث قبل عرض الموسم الخامس من The Crown المقرر طرحه عبر نتفليكس في نوفمبر المقبل، مع طاقم عمل جديد تتقدمهم إيميلدا ستونتون التي تلعب دور الملكة الراحلة على مدار المواسم المتبقية، وسيركز على مرحلة التسعينيات التي انتهت بوفاة الأميرة ديانا عام 1997.

أما الموسم السادس والأخير من The Crown ستدور أحداثه حول مرحلة نشأة هاري وأخيه تشارلز بعد وفاة ديانا والدتهما، وآثار رحيلها على حياتهما وستستمر أحداثه حتى العقد الأول من القرن 21.

قدمت الممثلة كلير فوي شخصية الملكة إليزابيث الثانية في مراحل شبابها، وزواجها وسنوات توليها المنصب الأولى، في مسلسل The Crown بعد رحيل والدها فجأة.

ثم تولت المهمة الممثلة أوليفيا كولمان التي قدمت دور الملكة إليزابيث بعد 25 عاما من تنصيبها في منصبها، ومن المقرر أن تلعب دورها في باقي أجزاء السلسلة الممثلة إيميلدا ستانتون في مراحل عمرها المتأخرة.