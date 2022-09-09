برقيات عزاء من قادة العالم العربي في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعرب العديد من قادة وزعماء الدول العربية على مدار الساعات الماضية عن تعازيهم في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا بعد وعكة صحية ألمت بها.

مصر

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة. وإنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين".

وتابع: ”عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية“.

السعودية

ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن برقية بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لملك بريطانيا تشارلز الثالث قال فيها "علمنا بأسى بالغ نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية".

وأضاف الملك سلمان: "لقد كانت جلالتها نموذجاً للقيادة سيخلده التاريخ، وإننا إذ نستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين، وكذلك المكانة الدولية الرفيعة التي حظيت بها جلالتها طوال العقود التي تولت فيها عرش بلدكم الصديق".

كما بعث ولي العهد السعودي برقية عزاء إلى الملك تشارلز، حيث قال فيها: "أحزنني نبأ وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التي أفنت حياتها في خدمة وطنها، لقد كانت جلالتها مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها".

وأضاف: "أعرب لجلالتكم وللأسرة المالكة ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

الكويت

وأوردت وكالة أنباء الكويت أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، مستذكرا بكل الاعتزاز مسيرة جلالتها الحافلة بالعطاء وعلى مدى العقود الماضية.

الإمارات

تقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "بخالص التعازي والمواساة إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفًا في تغريدة على "تويتر": "الملكة إليزابيث الثانية جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة.. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أيضًا تغريدة قال فيها: ”ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة جلالة الملكة إليزابيث“.

ووصف الشيخ محمد الملكة بأنها ”أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها. إن حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث“.

سلطنة عمان

أمر سلطان عمان هيثم بن طارق بتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفـارات سلطنة عُمـان في الخارج، ليوم غد الجمعة حزنًا على وفاة الملكة الراحلة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "وإذ تشارك سلطنة عُمان قيادة وحكومة شعب المملكة المتحدة في هذا المصاب الجلل؛ لتعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة الملكية الحاكمة وللشعب البريطاني الصديق".

البحرين

أرسل العاهل البحريني حمد بن عيسى برقية تعزية إلى نظيره البريطاني قال فيها: "جمعت الملكة إليزابيث بمملكة البحرين صداقة طويلة وروابط وثيقة، ونتذكر دورها البارز في تعزيز وتوثيق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة وروابط الصداقة العريقة الراسخة والمتميزة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين".

وأكد الملك حمد أن العالم "فقد برحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية رمزًا كبيرًا في الإنسانية والحكمة والتسامح، حيث حظيت جلالتها خلال مسيرتها الحافلة باحترام وتقدير ومحبة دول العالم أجمع".

العراق

وفي تغريدة على "تويتر" قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه إنه يشعر بحزن عميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن حزنه في رحيل الملكة إليزابيث الثانية قائلا عبر تويتر: "مواساتنا الصادقة للشعب البريطاني الصديق و للعائلة المالكة برحيل الملكة إلزابيث الثانية التي طالما كانت محل تقدير للعالم أجمع".

وأضاف الكاظمي: "نقدم تعازينا للملك تشارلز الثالث ونؤكد على استمرارية الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة".

فلسطين

وعزا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث برحيل الملكة إليزابيث الثانية قائلاً في برقية التعزية: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، بعد أن كرست حياتها في خدمة وطنها وشعبها، منذ اعتلائها العرش لعقود طويلة قضتها في العطاء وعمل الخير وتأدية واجباتها الملكية، تاركةً إرثاً زاخماً سيبقى محفورًا في أذهان وقلوب الأجيال“.

الأردن

وأبدى ملك الأردن عبدالله الثاني حزنه بوفاة الملكة الراحلة، وقال: ”الأردن حزين لرحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا“.

وأضاف: ”كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود، كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة. نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب“.

