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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: امتلاكنا الأسلحة النووية أمر قانوني وحق لا رجعة فيه

كيم جونج أون
كيم جونج أون

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الخميس، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.

وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".

واتهم كيم الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط النظام الكوري الشمالي من خلال جعل بلاده تتخلى عن قوتها النووية وحقوق الدفاع عن النفس.

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية بعقوبات صارمة، مشددا على إن كوريا الشمالية لن تستسلم أبدا حتى بعد "مائة عام" من العقوبات المفروضة على بلاده.

وأعلنت كوريا الشمالية نفسها على المستوى التشريعي دولةً نوويةً، وأعطت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الحق بالتصرف في السلاح النووي.

وبحسب ما أفادته وكالة يونهاب مع الإشارة إلى وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم اعتماد مرسوم "سياسة الأسلحة النووية" من قبل مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي في 7 سبتمبر.

وينص البند الثالث، من الوثيقة التي تتألف من 11 بند، على أن زعيم كوريا الشمالية يمتلك السلطة الكاملة على القرارات حول استخدام السلاح النووي
 

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كوريا الشمالية اسلحة نووية السلاح النووي الولايات المتحدة الدفاع كيم جونج أون

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