عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

ختام فعاليات إعداد
ختام فعاليات إعداد القادة لطلاب الجامعات الأهلية والتكولوجية

يختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية من جامعات " الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بنى سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الالكترونى، العلمين الدولية"والتى عقد تحت شعار إعداد القادة العام، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة ودورها فى وظائف المستقبل.

 

وذلك بحضور الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى، والأستاذة الدكتورة غادة عامر عميد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 

وقد أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بمدى التزام الطلاب المشاركين وأفكارهم البناءة، مشيرا إلي أن تنوير العقول والاهتمام بالشباب هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، موضحا ان المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

معهد إعداد القادة: نعمل على زيادة الوعي لدى الشباب لـ يتفاعلوا مع المجتمع

وخلال كلمة الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى على ضرورة تنمية الذات والاستفادة من مثل هذه البرامج التدريبية لأن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد .

 

وقد انطلقت فعاليات محاضرة الثورة الصناعية الرابعة حيث ناقشت الدكتورة غادة عامر أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتفعيل القدرات، وأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل للبشرية ومن يصبح قائد في هذا المجال سيصبح قائدا للعالم أجمع، وهو المورد الأقوى الذي سيحدد مصير الأمم في الفترة المقبلة، ثم تحدثت عن أن الذكاء الاصطناعي سيحسن الصحة والتعليم والإعلام.. الخ حيث أن جميعنا يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 

كذلك تحدثت عن الثورة الصناعية الرابعة، والخلفية التاريخية للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجة اللغات الحية وفهمها، والتعرف على الكلام، والإنسان الآلي، وتطبيقاته في العديد من المجالات منها الصحية والنقل والمواصلات، ومجال الخدمات المالية والتخطيط الشخصي، والاعلام والاتصالات.

 

وقد تطرقت إلي الحديث عن مصر والثورة الصناعية الرابعة ومقترح الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والرؤية المصرية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ورؤية مصر 2030.

 

وقد اختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات التقدير لهم .

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (1)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (1)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (2)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (2)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (3)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (3)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (4)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (4)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (5)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (5)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (6)
ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (6)
معهد اعداد القادة طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجلالة الدولية الدلتا التكنولوجية بني سويف التكنولوجية النيل الأهلية القاهرة الجديدة إعداد القادة العام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بتلبس هوت شورت في البلكونة.. القبض على مسن يشير بايحاءات خارجة لجارته

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

ترشيحاتنا

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية

وزير الصحة : وضع آلية لتحديث استراتيجية الاعتماد والجودة بالمنشآت الطبية

اكتساح أبيض.. الزمالك يتفوق في تاريخ المواجهات مع الهلال السعودي

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

أخبار الفن | القصة الكاملة لأزمة بوسي .. ميمي جمال: زوجي خاني

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

كاش مايوه مفاجأة .. ميريام فارس بإطلالة جريئة | شاهد

بالمايوه.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ