ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

يختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية من جامعات " الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بنى سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الالكترونى، العلمين الدولية"والتى عقد تحت شعار إعداد القادة العام، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة ودورها فى وظائف المستقبل.

وذلك بحضور الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى، والأستاذة الدكتورة غادة عامر عميد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقد أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بمدى التزام الطلاب المشاركين وأفكارهم البناءة، مشيرا إلي أن تنوير العقول والاهتمام بالشباب هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، موضحا ان المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

وخلال كلمة الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى على ضرورة تنمية الذات والاستفادة من مثل هذه البرامج التدريبية لأن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد .

وقد انطلقت فعاليات محاضرة الثورة الصناعية الرابعة حيث ناقشت الدكتورة غادة عامر أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتفعيل القدرات، وأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل للبشرية ومن يصبح قائد في هذا المجال سيصبح قائدا للعالم أجمع، وهو المورد الأقوى الذي سيحدد مصير الأمم في الفترة المقبلة، ثم تحدثت عن أن الذكاء الاصطناعي سيحسن الصحة والتعليم والإعلام.. الخ حيث أن جميعنا يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كذلك تحدثت عن الثورة الصناعية الرابعة، والخلفية التاريخية للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجة اللغات الحية وفهمها، والتعرف على الكلام، والإنسان الآلي، وتطبيقاته في العديد من المجالات منها الصحية والنقل والمواصلات، ومجال الخدمات المالية والتخطيط الشخصي، والاعلام والاتصالات.

وقد تطرقت إلي الحديث عن مصر والثورة الصناعية الرابعة ومقترح الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والرؤية المصرية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ورؤية مصر 2030.

وقد اختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات التقدير لهم .

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (1)

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (2)

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (3)

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (4)

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة (5)