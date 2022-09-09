التنمية المحلية : 91 ألف مخالفة لمواعيد غلق المحال التجارية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، انه بلغ عدد المخالفات مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات 91 الف مخالفة تقريبا علي مستوي المحافظات .

واوضح قاسم في تصريحات خاصة لصدي البلد، ان نسبة الترشيد في استهلاك الكهرباء وصلت الي 32 الي 39% في المحافظات، مشيرا الي ان هناك اصرارا من جانب القيادة السياسية علي الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية العامة واجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء .





المواعيد الجديدة لغلق المحال

يذكر انه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المواعيد الشتوية في يوم الجمعة 30 سبتمبر في المحال التجارية والكافيهات والمولات والورش الموجودة في الاماكن السكنية والمقاهى والمولات، لشتاء عام 2023.

إنهاء المواعيد الصيفية:

وتنتهى المواعيد الصيفية المطبقة حاليا لغلق المحال التجارية والمولات والمقاهى والورش في يوم مساء يوم الخميس 29 من الشهر الجارى لتبدأ المواعيد الجديدة لغلق المحال المعروفة باسم المواعيد الشتوية مع دقات الساعة لمنتصف الليل وبداية اول ساعات يوم الجمعة 30 سبتمبر الجارى.

مواعيد غلق المحال التجارية

المواعيد الجديدة لغلق المحال

وطبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية، والذى يطبق في المواعيد المحددة التى حددتها اللجنة سابقا ،فأن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمقاهى والمولات والمطاعم المعروفة باسم "المواعيد الشتوية".

المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية ..مواعيد فتح و غلق المحال التجارية:

وطبقا للمواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية والكافيهات و المولات والمقاهى والمطاعم والورش الموجودة بالمناطق السكنية، فإنة يتم فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءا، على أن تزيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً شتاء.

مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات

ونص القرار على ان يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل شتاءا، وتزيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحاً شتاء.

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وخدمة التيك واى

بينما خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات تستمر على مدار 24 ساعة شتاء وصيفا.

مواعيد فتح و غلق الورش :

اما مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، فيتم فتحها يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساءً شتاء.

مواعيد غلق المحال التجارية

اما الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود و الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن لا يسرى عليها هذه المواعيد و يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

تعديل مواعيد غلق المحال :

كما يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية بقرار من وزير التنمية المحلية، وذلك بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وفي حالة وجود ما يستوجب ذلك.

محال مستثناة من مواعيد غلق المحال التجارية :

ويستثنى من مواعيد غلق المحال التجارية، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

موعد تطبيق المواعيد الصيفية والشتوية :

ويتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية العامة اعتبارا من نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام حتى يوم الجمعة الاخيرة من شهر إبريل من كل عام.

موعد انتهاء مواعيد غلق المحال المطبقة حاليا المواعيد الصيفية :

وتنتهى المواعيد الصيفية لغلق المحال في الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجارى، يوم الخميس 29 سبتمبر الجارى ، و تنص المواعيد الصيفة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات يوميا من الساعة 7 إلي 11 مساء صيفا ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الاجازات الرسمية والاعياد لتغلق في الساعة 12 منتصف الليل.

وبالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازرات بما في ذلك الموجودة في المولات التجاري فيتم فتحها من الساعة 5 صباحا وتغلق في الساعة 1 صباحا صيفا.

تشديد حكومى بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بكل حزم :

وتنفيذا للإجراءات التقشفية وترشيد استهلاك الكهرباء للتوفير في الطاقة شددت الحكومة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء.