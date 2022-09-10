بعد ساعات من إعلان تدريبه للأهلي.. هاشتاج ادعم مارسيل كول يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ادعم مرسيل كولر بعد ان أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين.. مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر للقاهرة اليوم السبت لبدء المهمة.



موعود وصول كولر للقاهرة

ويصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، غدًا السبت؛ لبدء مهمته مع الفريق، بعد أن تم التعاقد معه لمدة عامين قادمين.

ومن المقرر أن يصل كولر إلى القاهرة، ومعه 3 مساعدين.. مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي، لإتمام التفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.