عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى اجتماع القاهرة السادس للمحاكم الافريقية

المستشار بولس: مصر رائدة في القضاء الدستوري والدول الأفريقية مهتمة بالمجال

جانب من المؤتمر امس
جانب من المؤتمر امس

أكد المستشار بولس فهمي رئيس العليا، أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية حرص دول القارة الإفريقية على المشاركة في أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة في دعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة في مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقي المشترك.

 

رئيس المحكمة الدستورية يعزي نظرائه في دول الكومنولث بعد وفاة الملكة إليزابيث

رئيس المحكمة الدستورية: الدولة قدمت الكثير بعد ثورة 30 يونيه

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، للإعلان عن انطلاق الاجتماع الذي سيشارك في أعماله 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالي 126 مشاركًا في أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.

مؤتمر صحفي

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى فى مؤتمر صحفي، عقد ظهر امس فى احد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس عن تفاصيل فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية.

 

ويعقد الاجتماع السادس خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التعاون القضائي الدستورى الذي يضمن للمواطن الأفريقي أن يتمتع بالحرية والعدالة والمساواة، وينعقد الاجتماع  لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، يأتي في إطار الحرص المصري على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وثمن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية في تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دورًا محوريًا يتخطى المجالات التقليدية في التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية في شأن القضايا الدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

 

وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية في مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية في المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.



وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير وذلك من أحكامها المتواصلة التي سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصري وتنويره ، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دورها بالغ الأهمية في التعريف بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مصر في "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقة ودحض الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المحكمه الدستورية القارة الافريقية المحكمة الدستورية العليا الدستور دول القارة الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس المحكمة الدستورية يعزي نظرائه في دول الكومنولث بعد وفاة الملكة إليزابيث

رئيس المحكمة الدستورية: الدولة قدمت الكثير بعد ثورة 30 يونيه

ترشيحاتنا

شعبة الأجهزة الكهربائية تطلب مقابلة وزير الصناعة لحل مشكلات الإنتاج المحلي

أحمد السقا يعاتب أمير كرارة : مبتسألش عليا ليه ؟

دعاء لهداية الأبناء وصلاح أحوالهم.. للحبيب والعاصي والعنيد

استخرج بطاقتك وشهادة الميلاد من قوافل الأحوال المدنية بالشوارع .. تعرف على الأماكن

لماذا فشلت أوروبا فى تحديد سقف لسعر الغاز الروسي؟

كلنا فخورين بيك ...دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فمه يستوعب 4 برجر.. شاهد صاحب أكبر فتحة فك في العالم

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ