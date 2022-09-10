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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت 10-9-2022

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل تعاملات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022  وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية

ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي  اليوم السبت 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم السبت 19.26جنيه للشراء و 19.32 جنيه للبيع مقابل 19.24جنيه بارتفاع 8 قروش.

الدولار يقترب من 20 جنيها .. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت | فيديو

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 - 9 - 2022

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 19.12جنيه للشراء و19.37 جنيه جنيه مقابل 19.35جنيه الجمعة الماضية بإرتفاع قرشين.


وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 22.07جنيه للشراء و 22.33 جنيه للبيع مقارنة ب22.36جنيه السبت الماضية بتراجع 3 قروش.


وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 19.68جنيه للشراء و19.89جنيه للبيع مقابل 19.74جنيه الاسبوع الماضي بارتفاع 15 قرش.

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سعر صرف كرونا سويدية

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 1.78جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع.

سعر صرف كرون نرويجي

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم السبت 1.90جنيه للشراء و1.93جنيه للبيع.

سعر صرف كرون دانمركي

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 2.57جنيه للشراء و2.60جنيه للبيع  .

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