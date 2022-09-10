إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حريق منزل بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بمنزل سكني بقرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد النيران الأمر الذي تسبب في إصابة 6 أشخاص من أفراد أسرة واحده بحروق متعدده وتم نقلهم إلى مستشفي لإسعافهم .



كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بشأن ما تبلغ بنشوب حريق في منزل بقرية بشبيش بمركز المحلة.





كما تم الدفع ب قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد وهم الأب “محمد .س” وزوجته"منال.ح" وأبنائهم “ريتاج وجودى وريتال” وشقيق الزوجة"محمد.ح".

وكشفت التحريات الأمنية بالغربية بسؤال ربة المنزل أن الحريق نشب جراء اندلاع النيران من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحلة وزفتي العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.