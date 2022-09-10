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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يسخر من تعليقات الأهلاوية عقب هزيمة الزمالك أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل

صدى البلد

سخر الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق من تعليقات جماهير النادي الأهلي عقب هزيمة الزمالك امس امام الهلال السعودي في كاس سوبر لوسيل والتي اقيمت في قطر. 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك “ : ” انا كسبت الهلال في السعودية ٢ و انت كسبت الهلال ٤ و  انا اتعادلت مع الهلال و انا لسه جاي من راحة  و اتغلبت ضربات جزاء تروح تتربق حضرتك انك كسبت الفريق  ده ٤ من غير ما تقول انك كنت بتلعب ١١ ضد ٩ فكرني بالظبط ان ال٧ اكثر من ال٩    في البطولات ".

توج الهلال بكأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على الزمالك، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

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افتتح المهاجم النيجيري أوديو إيجالو التسجيل لفريق الهلال السعودي في الدقيقة 18، بعد انفراد بمرمى الزمالك، ليضع الكرة من فوق محمد عواد حارس الأبيض.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 33، في تسديدة من سيف الدين الجزيري من الجانب الأيسر تصدى لها المعيوف حارس الهلال لترتد لـ أحمد سيد زيزو الذي وضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

 

يحصل الهلال الفائز بكأس سوبر لوسيل على مكافأة مالية قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الزمالك على مليون دولار نظير المشاركة.

بطولة كأس سوبر لوسيل، هي مباراة ودية بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، أقيمت برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

ويشهد استاد لوسيل عشر مباريات خلال جميع مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاما بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر.  

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