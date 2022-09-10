صحف السعودية عن تتويج الهلال بكأس لوسيل: زمالك يا هندسة.. الزعيم مدرسة

سلطت الصحف السعودية، الضوء على تتويج الهلال بكأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على الزمالك، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

افتتح المهاجم النيجيري أوديو إيجالو التسجيل لفريق الهلال السعودي في الدقيقة 18، بعد انفراد بمرمى الزمالك، ليضع الكرة من فوق محمد عواد حارس الأبيض.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 33، في تسديدة من سيف الدين الجزيري من الجانب الأيسر تصدى لها المعيوف حارس الهلال لترتد لـ أحمد سيد زيزو الذي وضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

ماذا قالت الصحف السعودية عن تتويج الهلال بكأس سوبر لوسيل:

الرياضية:

زمالك يا مدرسة الزعيم هندسة

الاقتصادية :

الهلال .. سوبر لوسيل

الشرق الأوسط:

الهلال يكسب الزمالك ويخطف كأس لوسيل المونديالي

عكاظ :

الزعيم سوبر

مكافآت بطولة كأس سوبر لوسيل:

يحصل الهلال الفائز بكأس سوبر لوسيل على مكافأة مالية قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الزمالك على مليون دولار نظير المشاركة.

بطولة كأس سوبر لوسيل، هي مباراة ودية بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، أقيمت برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

ويشهد استاد لوسيل عشر مباريات خلال جميع مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاما بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر.