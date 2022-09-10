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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

منى فاروق
منى فاروق

ردت الممثلة منى فاروق - عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - على حالة الجدل التي أثيرت حول الفيديو المثير الذي نشرته مؤخرا، وظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.

ونفت منى فاروق، ظهورها بقميص النوم في الفيديو مؤكدة أنه فستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».

وشنت منى فاروق، هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب».

وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية».

واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير .. وأنا في حماية ربنا».

منشور منى فاروق كاملا

شقيق منى فاروق

شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على متتقديه.

وجاء في المنشور الموجود على ستوري حسابها بـ "انستجرام": انا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقة إزاى.

واختتم منشوره:" بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي".

وكانت قد ردت الفنانة منى فاروق على متابع ابدى اعجابه بجمالها وقالت برد غير متوقع عبر ستوري حسابها على انستجرام:" اه والله وفي الحقيقة أجمل".

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منى فاروق تهاجم متابعيها 

وكانت قد عبرت الفنانة منى فاروق عن غضبها وكتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام :" يلا الاستوري دي اعملها ترند كمان ياللي مش بتخافوا ربنا بجد عندي سؤال مهم ..؟؟ ليه مركزين في حياتي ..؟ ليه كل حاجه اعملها تطلعوها ترند ..؟ ليه مش سايبني في حالي ..؟ ليه مش عاوزني اعيش زيكم ..؟ ليه مش عاوزني اشتغل واكبر وانجح ...؟؟ ليه بتحاسبوني ..؟؟".

وأضافت منى فاروق :"ليه بتحاربوني في رزقي وحياتي ..؟ ليه مستنين ليا اي حاجه عشان تتكلموا عني وعن عرضي واهلي ..؟ ليه مستكترين عليا اي حاجه حلوه تحصلي ..؟ ليه كل يوم اصحا علي خبر اوحش من اللي قبله ..؟ ليه بتطلعوا اشاعات رخيصه عني..؟؟ ليه انا شغلتكم ...؟؟ ليه بتتكلموا عني بالباطل حتي لو طلعت قولت كلام عادي ...؟ ليه عاوزين بتوجعوني ...؟"

وتابعت :" ليه مش من عاوزني اعيش ...؟ ليه مش بتفكروا في أخرتكم ...؟؟ ليه مش بتفكروا لو ربنا كشف ستره عنكم هيحصل فيكم ايه ..! حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان بيتكلم في عرضي ويقول اشاعات وکل انسان ربنا ستره دي نعمه مش حاسس بقيمتها عشان مش بتحافظ عليها وحسبي الله في كل انسان بيكره جمهوري فيا .... ربنا موجود وهينصرني علي كل ظالم .. من كان منكم بلا خطيئه فليرمها بحجر دع الخلق للخالق حسبي الله ونعم الوكيل".

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