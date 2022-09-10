أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مؤخرا عدة توجيهات من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.



نقص أكسجين ونزيف مستمر .. استشارى يوضح مخاطر الولادة القيصرية

وكشف الدكتور حسام الشنوفى استاذ النساء والتوليد بالقصر العينى، إجراءات وزارة الصحة لخفض معدلات الولادة القيصرية.

وقال " الشنوفى " خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إن عدد من السيدات يلجأن لعمليات الولادة القيصرى بسبب انتشار مفاهيم خاطئة وتصديق المحيطين أكثر من الأطباء لافتا إلى أن الطبيعى أن تلد المرأة ولادة طبيعية وليست قيصرية ويتم اللجوء للقيصري فقط فى حالة حدوث مشكلات للطفل تتطلب الولادة القيصرى ، وفى حالة ولادة الأم قيصرى لأول مرة ستتوالى عمليات القيصري لها فى عمليات الولادة الأخرى بعد ذلك .

وأضاف أن فترة الحمل 40 أسبوع والولادة الطبيعية تكون متوقعة بداية من الأسبوع 37 وتحديد موعد الولادة القيصرية من بعض الأطباء يكون من الأخطاء الطبية خاصة أن موعد الولادة الطبيعية يعرفها الله فقط ، لافتا إلى أكثر مخاطر الطبيب فى الولادة القيصرى هى نقص الأكسجين للطفل ، ونزيف ما بعد الولادة ، وتكون الولادة الطبيعية لأول مرة تشكل ضغط على الطبيب لمتابعة الجنين والأم ولكنها أفضل كثيرا من اللجوء لعمليات القيصرى .



16 ساعة .. الولادة القيصرية خطر وتؤدى لاستئصال الرحم لهذا السبب



وأوضح " الشنوفى "، أن أهم مخاطر الولادة القيصرية نزيف ما بعد الولادة بسبب المشيمة الملتصقة أو المتقدمة لان الطبيعى تغرس المشيمة فى مكان معين فى الرحم وتنفصل عن الرحم بعد الولادة ويحدث نزيف كبير وتتمدد خارج الرحم وقد يؤدي لاستئصال الرحم للأم فيما بعد ، لافتا إلى أن الولادة الطبيعية قد تصل 16 ساعة وتظل المرأة فى غرفتها تستعد بعمليات الطلق حتى يتسع عنق الرحم تحت إشراف طبى يتابع نبض الجنين وعنق الرحم.

أول ولادة طبيعية للأم تتحمل ضغط نفسى كبير وتوتر



وتابع أن أول ولادة طبيعية للأم تتحمل ضغط نفسى كبير وتوتر ولكن يزال هذا الألم بالتدريج وتصبح عمليات الولادة للأم بعد ذلك أسهل نوعا ما ، لافتا إلى أن مخاطر الولادة القيصرية مخاطرها أكبر من الطبيعى ولها توابع ما بعد الولادة وعلى العكس تماما يكون ألم الولادة الطبيعية أقل كثيرا من القيصرى ، وهناك جلسات نفسيا وجسديا فى أوروبا للتعامل الأم مع آلام الولادة والبنج النصفى خاصة أنهم يعتمدون على الولادة الطبيعية لذلك يظهرن بشكل طبيعى و رياضى وجسم متناسق وكأنهم لم يخوضوا أى عملية ولادة .

الصحة توجه بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية



يذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان صرح مؤخرا ، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة .

وأضاف «عبدالغفار» ، أن الوزير وجه بوضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، وإلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.