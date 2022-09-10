بيجو تطلق سيارتها لاندتريك رسميا بمنطقة الشرق الأوسط ..مواصفات وسعر

أعلنت شركة بيجو الشرق الأوسط عن طرح مبيعات سيارة بيجو لاند تريك الجديدة كلياً والمتوفرة الآن في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي إطلاق بيجو لاند تريك تأكيداً على عودة العلامة التجارية بقوة إلى فئة سيارات البيك أب .

بيجو لاند تريك الجديدة

تأتي سيارة لاند تريك ذات الكابينة المزدوجة بإصدارين WD2 وWD4، ويمكن الاختيار بين محرك ديزل بقوة 150 حصان مع ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، ومحرك بنزين بقوة 210 حصان مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مكون أيضا من 6 سرعات.

ومن المؤكد أن سيارة لاند تريك بتصميمها القوي وتقنياتها المبتكرة ستساعد على ترسيخ مكانة العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، كما ستساهم في تعزيز تواصل العلامة مع عملائها الحاليين والجدد.

بيجو لاند تريك الجديدة

تعد قوة سيارة لاند تريك الجديدة وتصميمها الجذاب وقدرتها على التكيف، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيها مميزات من شأنها تعزيز مبيعات العلامة التجارية في المنطقة وكذلك في قطاع المركبات التجارية الخفيفة "LCV" عالمياً.

ومع إطلاق سيارة بيجو لاند تريك الجديدة، تتزايد عالمية علامة بيجو التجارية، وخاصة مع دخولها قطاع شاحنات البيك أب للطن الواحد بهدف وضع معيار جديد في سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تبلغ مبيعاته 120 ألف سيارة سنويا.

بيجو لاند تريك الجديدة

وتعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهماًّ لعلامة بيجو التجارية، حيث قامت بافتتاح ثلاث وكالات جديدة خلال الـ 24 شهر الماضيين ، لتقدم أحدث مجموعات السيارات في السوق اليوم، وخاصة مع تحديث 90 بالمئة من مجموعة سيارات الركاب خلال العام الماضي، والتوسع في عروض طرازات السيارات الكهربائية.

بيجو لاند تريك الجديدة

وخلال تاريخها العريق الذي يمتد على لأكثر من 211 عام، أكدت بيجو على القيم الأساسية في منتجاتها تبرز قوة الجاذبية وتعزز استمراريتها، حيث ساهمت القوة والمتانة والقدرة على التكيف في جعل بيجو مناسبة بشكل خاص لسوق الشرق الأوسط. وتمثل بيجو لاند تريك عودة العلامة إلى فئة سيارات البيك أب وتعزيز إرثها الحاضر والقوي والذي يشمل طرازات بيجو الأسطورية ومنها 404 wagon و504 Pick-up.

وتتميز سيارة بيجو لاند تريك الجديدة بتعدد أشكالها، حيث تتوافر النسختين x24 و4×4 بمقصورة مزدوجة للبنزين والديزل، بالإضافة إلى العديد من الملحقات التي تناسب جميع الأنشطة المهنية والعائلية، وتأتي مع أكثر الهياكل استيعابًا ضمن فئتها، تماشيا مع المتطلبات الأكثر تميزًا في سوق شاحنات البيك أب على مستوى الشرق الأوسط.



كما توفر بيجو لاند تريك قدرة سحب تصل إلى ثلاثة أطنان وحمولة تتجاوز طن، بالإضافة إلى مساحة شحن تعد الأكبر ضمن فئتها، ومن حيث الراحة، فإنها مزودة بتقنيات مبتكرة وقدرات تكيف متقدمة توفر متعة قيادة شبيهة بسيارات الدفع الرباعي.

بيجو لاند تريك الجديدة

والجدير بالذكر أن علامة بيجو التجارية تعاونت مع أفضل الموردين العالميين في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان لتصميم سيارة بيجو لاند تريك، ولذلك ترتقي هذه السيارة بمعايير فئتها، كما أنها خاضت اختبارات عديدة غطت فيها مسافات تتجاوز مليوني كيلومتر عبر مختلف التضاريس، والتي شملت العديد من الطرق في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهمت الفرق بشكل كبير في برنامج الاختبار والتطوير للتأكيد على متانة وقدرة بيجو لاند تريك الجديدة على التكيف مع استخدامات واحتياجات العملاء في المنطقة.

وتقدم بيجو مجموعة متكاملة من الملحقات المخصصة لسيارة بيجو لاند تريك لشبكة وفرق بيجو والتي تعد من أهم الميزات الرئيسية في فئة سيارات البيك أب، حيث تقدم العلامة التجارية لعملائها أكثر من 28 ملحق مخصص في هذه السيارة.

بيجو لاند تريك الجديدة

ويعكس التصميم الخارجي المميز للسيارة أدائها القوي والذي يتماشى تماما مع مجموعتها الكاملة من السيارات بما في ذلك الشبكة الرأسية التي يتوسطها شعار الأسد ومصابيح LED عمودية الشكل.

كما يتميز التصميم الداخلي المميز بشاشة كبيرة مقاس 10 بوصه بتقنية HD تقع في الجزء العلوي من لوحة القيادة مما يعكس براعة التصميم، علاوة على طابع القوة والعملية، وتقدم سيارة بيجو لاند تريك لركابها راحة كاملة مع حسن الأداء الوظيفي، حيث تم إعطاء اهتمام خاص لركاب المقصورة الخلفية الثلاث من خلال خاصية إمالة مساند الظهر حتى 23 درجة لمزيد من الراحة.

وفي المقدمة، توفر مقاعد بيجو لاند تريك الأنيقة والمريحة مسند ذراع مركزي، كما أن مقصورة الركاب واسعة ومريحة، مع مساحة كتف بعرض 1550 مم في الصف الثاني، ومساحة أرجل لا تقل عن 50 مم لضمان راحة الركاب، ويسهل تسلق الشاحنة بفضل مقابض الإمساك السبعة الموجودة في المقصورة.

تتميز بيجو لاند تريك الجديدة بأحدث خصائص الراحة المتوفرة في سيارات الدفع الرباعي للعلامة التجارية، حيث تحتوي على تكييف هواء تلقائي مزدوج، وشاشة لمس كبيرة مقاس 10 بوصه وتعمل بتقنية HD، ونظام ملاحة وإدخال ، وبدء التشغيل بدون مفتاح بفضل Apple CarPlay / Android Auto ، بالإضافة إلى قرص صلب سعة 10 جيجابايت، حيث يتيح هذا التكامل السلس مع الأجهزة الشخصية في سيارو لاند تريك أن تصبح امتدادًا للعالم الخارجي من خلال إمكانية تخزين قوائم تشغيل الموسيقى الفردية والصور وغيرها الكثير.

بيجو لاند تريك الجديدة



ويتم ضمان السلامة في سيارة بيجو لاند تريك من خلال 4 وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني والذي يتيح للسائق التركيز على التوجيه فقط عند نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود التلال، ونظام مراقبة الجر والذي يعمل تلقائياًّ عند انحراف السيارة عن المسار المخصص.

وتتميز الواجهة الأمامية والخلفية من سيارة بيجو لاند تريك بمصابيح LED، بالإضافة إلى كاميرات خلفية وأجهزة استشعار خاصة بالاصطفاف للفئات الأعلى.



تقدم بيجو لاند تريك مجموعة من المحركات المناسبة للجميع، حيث يتوفر محرك الديزل سعة 1900 سي سي ، وعزم دوران 350 نيوتن/ متر ، متصل مع ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، فيما يتوفر محرك البنزين مع عزم دوران 320 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى خاصية ضبط وضعية القيادة إما على الوضع الرياضي أو الاقتصادي.

بيجو لاند تريك الجديدة

ومع ارتفاع يصل إلى 235 ملم عن الأرض، فإن بيجو لاند تريك الجديدة تمتلك جميع أساسيات سيارات البيك اب مزدوجة المقصورة، سواء كانت ذات دفع ثنائي أو رباعي.

وتبدأ أسعار سيارة بيجو لاند تريك من 21900 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 82,500 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

