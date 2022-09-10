الشباب والرياضة بدمياط يستقبل بطولة الدلتا المفتوحة للكيك بوكس

محافظة دمياط

استقبلت الصالة المغطاة براس البر فى حضور كابتن عاطف عبد الهادى مدير عام المديرية بطولة الدلتا المفتوحة للكيك بوكس فى الفترة من 7/9 حتى 10/9 بجميع المراحل السنية مفتوحة لمشاركة جميع اللاعبين من محافظات "الغربية - الدقهليه - المنوفية - الشرقية - دمياط "

الجدير بالذكر أن الكيك بوكس هي شكل من أشكال الملاكمة الذي يعتمد على الركل واللكم ويضم مجموعة من الرياضات القتالية المختلطة التي تشمل الكيك بوكسينغ الياباني، وسافات، وساندا، والمواي تاي وغيرها. يمارس الكيك بوكسينغ في حلبة ملاكمة باستخدام قفازات الملاكمة، وواقيات الفم، وسراويل قصيرة، وبقدمين عاريتين لتعزيز استخدام الركلات. ويمارس غالبا للدفاع عن النفس أو اللياقة العامة أو المنافسة.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبتوجيهات كابتن عاطف عبد الهادى مدير عام المديرية.

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