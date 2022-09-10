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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يلتقى طلاب الجامعات الأهلية لتنمية مهاراتهم التوعوية بأضرار التعاطى

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

شارك صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في الملتقى الذى نظمه معهد إعداد القادة بحلوان  لطلاب الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور كريم همام مدير  معهد إعداد القادة بحلوان.

وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الأهلية استعرض خلالها الخطط والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ودور الصندوق في تنمية مهارات الشباب المتطوعين البالغ عددهم أكثر من 32 ألف متطوع  على مستوى محافظات الجمهورية ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم.

ونقل "عثمان" تحيات  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدا حرص  الوزيرة  على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب لاسيما طلاب الجامعات في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان.

كما شارك "عمرو عثمان" الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية  لدى الشباب مؤكدا حرص  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية

واستعرض الوضع الراهن لمشكلة تعاطى المخدرات وخطورة الإدمان وأنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها.

وأوضح “عثمان”، أنه يتم اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ  عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية  داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق والمنتديات العالمية.

كما استعرض بعض المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تجاربهم في تمثيل الصندوق في المنتديات والمؤتمرات الدولية مثل  منتدى الشباب الدولي السنوي أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" Youth Forum"  الذى  يعقد سنويا  في فيينا - النمسا بمشاركة وفود من الشباب لأكثر من 43 دولة وعدد من السفراء وممثلي الدول ، وأهمية استفادتهم من المشاركة فى مثل هذه المنتديات على المستوى الشخصي والعملي.

وفى نهاية اللقاء أعرب عدد كبير من طلاب الجامعات الأهلية عن الانضمام لرابطة متطوعي الصندوق للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها الصندوق قبل مشاركة المتطوعين في تنفيذ الأنشطة التوعوية للوقاية من الإدمان   .

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