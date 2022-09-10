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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران خاص لـ 17 ناشئ في سموحة بقيادة طارق العشري

سموحة
سموحة

قرر طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تخصيص مران قوي واستثنائي يومياً للاعبين الناشئين مواليد 2001-2002-2003 ، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات في الاعتماد على قطاع الناشئين

وحدد طارق العشري  معاد ثابت للمران الخاص بهم قبل بداية مران الفريق الأول بترشيح من الدكتورعطية السيد رئيس قطاع الناشئين بداية من اليوم وبشكل مستمر لتحقيق الإستفادة القصوى ورفع المستوى والجاهزية لجميع اللاعبين الناشئين.

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وتضم قائمة اللاعبين الناشئين :"محمد الصباحي، يوسف جودة، حسام سعد، أحمد سرحان، عبد الرحمن جنش، محمد رمضان، محمد طلعت، إبراهيم سامي، يحيى ياسر، محمد سعيد (مكرونة)، محمد عميرة، محمود جمعة، أحمد علي أمين، طارق علاء، عزت جميل، أيمن عمرو".
وأكد  طارق العشري على استمرار تصعيد عدد من الناشئين المميزين بالتنسيق بين الجهاز الفني وقطاع الناشئين، وكذلك لاعبين من مواليد ٢٠٠٥ للإنضمام للمران الذي سوف يضم ٢٠ لاعب في الفترة المقبلة بشكل دائم يومياً.


ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات بقطاع الناشئين وذلك بالاتفاق مع  طارق العشري لتصعيد عدد من اللاعبين المميزين للانضمام للفريق الأول والإستفادة من أبناء النادي.

العشري يخوض أول مران لنادي سموحة ويختبر بعض الناشئين
 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اليوم السبت مرانه الأول تحت قيادة مدربه  الجديد بقيادة طارق العشري استعدادا للموسم الجديد.

وعقد طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة اجتماعا مع الجهاز المعاون له لوضع خطة إعداد الفريق للموسم الجديد وتحديد العناصر المستمرة والراحلة قبل انطلاق الموسم.

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نادي سموحة وليد عرفات قطاع الناشئين طارق العشري طارق علاء

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