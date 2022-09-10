بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة شقيقتها.. والجمهور: نسخة منك

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها برفقة شقيقتها.

ياسمين الخطيب تتألق بالأزرق

وتألقت الكاتبة ياسمين الخطيب، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان قصير فوق الركبة منقوش بالازرق فى الابيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

وتداول رواد السوشيال ميديا هذه الصورة معلقين :اختك نسخة منك بس أنتى أحلى.

وحصدت الإطلالة على إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتياتعن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء.

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميلللطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنهاتضر بشرتي".