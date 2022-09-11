ريال مدريد يبدأ تسلم السيارات الكهربائية من BMW | صور

بدأ نادي ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تسلم السيارات الجديدة من الشركة البافارية BMW ، وذلك بعد انتهاء عقد الرعاية الذي جمع النادي الملكي مع العلامة الألمانية الفاخرة اودي في 30 يونيو الماضي بعد 19 عاماَ من الشراكة.

كان ريال مدريد قد وقع العقد الجديد مع BMW في شهر يوليو الماضي بواسطة رئيسه فلورنتينو بيريز، والرئيس التنفيذي لمجموعة "BMW" في إسبانيا والبرتغال، مانويل تيروبا، في ملعب سانتياجو برنابيو، لرعاية الفريق في المواسم القادمة.

وبناء على هذا الاتفاق الذي يعد إنجازا كبيراً للطرفين من الناحية التسويقية، سيظهر شعار "BMW" على قمصان اللاعبين، فيما سيحصل الفريق الأول لكرة القدم للرجال والسيدات وفريق كرة السلة، على سيارات الشركة الألمانية الكهربائية.

وجاءت أبرز السيارات التي تسلمها ريال مدريد طراز BMW IX الكهربائية، بالإضافية لسيارات i4 ، و iX3 و i7 و iX1، ويمكن للاعبين الاختيار من بين هذه السيارات حسب رغبتهم.

جاء اختيار BMW للسيارات الكهربائية على حساب سيارات الاحتراق الداخلي لتشجيع السيارات الصديقة للبيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة.