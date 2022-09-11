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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرام الذهب عيار 24 نحو 1270.75 جنيه

اشتري الشبكة بسرعة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 11-9-2022

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. خصصت نشرة الاخبار، في التليفزيون المصري، عبر القناة الأولى، فقرة عن أسعار المعدن النفيس، و أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد الموافق 11-9-2022.

 

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سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 11-9-2022

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انخفاض ملحوظ.. بشرى سارة في أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 11-9-2022

 

انخفاض أسعار الذهب


أسعار الذهب.. وكشفت الفقرة، عن أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 11-9-2022، حيث أنه بدأ سعر الذهب، تداولاته الصباحية على التراجع الذي سجله منتصف تعاملات السبت، وانخفضت أسعار الذهب يوم السبت 2 جنيه في عيار 21، وتراجع الذهب عيار 24 نحو 2.25 جنيه وهبط الذهب عيار 18 نحو 1.75 جنيه وتراجع الجنيه الذهب 16 جنيهًا.

 

سعر شراء الذهب اليوم 

 

أسعار الذهب.. أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1270.75 جنيه، وأسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1112 جنيهات، وأسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 953.25 جنيه، وأسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 741.25 جنيه.

 

أسعار بيع الذهب اليوم


أسعار الذهب.. أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1265 جنيه، وأسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1107 جنيهًا، وأسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 946.75 جنيه، وأسعار جرام الذهب  عيار 14 نحو 737.5 جنيه.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 10 - 9 - 2022

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الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

 

أسعار الجنيه الذهب اليوم 


أسعار الذهب.. سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي 8896 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة. 
 


 

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