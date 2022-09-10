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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب اليوم السبت إلى مستويات قياسية على المستوى العالمي في ارتفاع قوي، إذ انطلقت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية.

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب عالميا.. كم سعر عيار 21 اليوم في مصر؟

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أسعار الذهب مستقرة.. سعر جرام عيار 18 يسجل 954 جنيها

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة .. فيديو

وارتفع سعر الذهب لتسجل الأوقية 1,717.62 دولارا بعد 1,708.59 دولارا الخميس بفارق 9 دولارات، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الأيام الماضية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية الأيام الماضية بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

قفزة الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من (0.53%) بالمئة بقيمة 9.03 دولار إلى 1,717.62 دولارات للأوقية.

اسعار الذهب 

اسعار الذهب اليوم في مصر 

وعلى المستوى المحلي سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 : 1116 جنيها للشراء بعد 1112 أمس الجمعة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 1116 جنيها بعد أن سجل 1115 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1116 جنيه اليوم السبت 10-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت  عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1116 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1275 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1,116 جنيه للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 957 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 744 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 8928 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1717 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية  من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

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