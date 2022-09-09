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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عربيا.. العراق يحتل المرتبة الثالثة في احتياطات الذهب

الذهب - ارشيفي
الذهب - ارشيفي

احتل العراق، اليوم الجمعة، المرتبة الثالثة عربياً في احتياطي الذهب حتى نهاية يوليو الماضي. 
 
وأوضح مجلس الذهب في إحصائية، وفقا للوكالة الرسمية العراقية ، أن العراق حل في المرتبة الثالثة عربياً والثلاثين عالمياً، بامتلاكه احتياطياً بلغ 130.4 طناً حتى نهاية يوليو الماضي.


 
وأعلن مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم من المعدن الأصفر، بلغت 35.393 ألف طن بنهاية يوليو الماضي.
 
وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، قد أشار في وقت سابق إلى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طناً، موضحا أن ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي، متوقعاً وصول الاحتياطي إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.
 
وأضاف أن الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا.

وكان نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "قد قال في أغسطس الماضي  إن ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي"، متوقعاً "وصول الاحتياطي إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.
 
وأضاف أن "الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ اكثر من 80 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "احتياطي الذهب وصل الى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا".
 
وذكر أن الذهب لا يتم زيادته بشكل مستمر، وانما يتم من خلال فترات طويلة".

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