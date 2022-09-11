ضبط 8,5 طن دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي في القليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق لمنع تلاعب التجار والتفتيش الدوري علي أماكن بيع وتصنيع وتعبئة المواد والسلع الغذائية، للتأكد من جودةوسلامة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين، حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6٫550 طن دواجن كاملة، مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.

كما تمكنت الحملة من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بداخلها2٫1 طن دواجن كاملة معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمه وتولت الجهات المختصه التحقيق.