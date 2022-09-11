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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

6 ساعات .. لحظة نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من قصر بالمورال

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

أذاعت فضائية تن مشاهد نقل جثمان الملكة  إليزابيث الثانية من قصر بالمورال في اسكتنلدا إلى المقر الملكي بإدنبرة فى رحلة تستمر 6 ساعات .

وقد بدأت السلطات البريطانية اليوم الأحد نقل جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من قصر "بالمورال" في إسكتلندا إلى قصر "هوليرود" في إدنبرة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن آلاف البريطانيين اصطفوا على جانبي الطريق؛ لتقديم الوداع الأخير للملكة الراحلة في رحلة نقل جثمانها التي ستستمر ست ساعات، مضيفا أن الجنازة ستقام يوم 19 سبتمبر الجاري.

وكان مجلس اعتلاء العرش البريطاني قد أعلن أمس السبت الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد.

 

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