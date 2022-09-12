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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتفوق على الزمالك في تصنيف الأندية العالمية بـ 68 مركزا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء "IFFHS" التصنيف القاري للأندية العربية والعالمية، عن شهر سبتمبر الجاري، والذي شهد تصدر نادي بالميراس البرازيلي قائمة الأندية في التصنيف برصيد 322 نقطة.

الأهلي يتفوق على الزمالك في تصنيف الأندية العالمية بـ 68 مركزا

وجاء فلامنجو البرازيلي في المرتبة الثانية، ثم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، بينما تواجد تشيلسي الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 291 نقطة.

وشهدت الإحصائية، تراجع النادي الأهلي للمركز الــ 22 فى التصنيف بعدما احتل المركز الـ 20، لكنه احتفظ بالمرتبة الأولى في قائمة الأندية الأفريقية والعربية متفوقا على أندية أوروربية كبيرة مثل سان جيرمان ويوفنتوس.

فيما قفز الزمالك للمركز الـ90 في القائمة بعدما احتل المركز 92 في الشهر الماضي، في حين ظهر بيراميدز في المركز الـ 99 في القائمة بعدما احتل المركز الـ105 في تصنيف الماضي.

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء IFFHS الأهلى الزمالك ليفربول بيراميدز

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