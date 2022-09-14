اتجرحت.. زوج بوسي يحسم جدل شائعات الطلاق ويؤكد: ناس في العيلة مش بتحبها|فيديو

حلّ مُصفف الشعر هشام ربيع ، زوج الفنانة بوسي ضيفًا مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور تحدث خلالها عن شائعات طلاقهما وعودته لزوجته الأولى وجاءت أبرز تصريحاته .

عملنا مشاكل نفسية.. أول تعليق من زوج بوسي عن شائعة طلاقهما| شاهد

قال مصفف الشعر هشام ربيع، زوج الفنانة بوسي، تعقيبا على الجدل المثار حول طلاقه من الفنانة بوسي ، قائلا: "كلام السوشيال ميديا معملش مشاكل أو أزمة هو عملنا مشاكل نفسية.. وبوسي هي أكثر واحدة بتتجرح بسبب أنها مشهورة" .

وتابع هشام ربيع : "مش عارف الناس شاغلة دماغها بالموضوع ده قوي ليه.. أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة .. ودي أم ولادي بقالها 15 سنة.. وبوسي مراتي.. واللي بيضايقني إن فيه ناس قاعدة على مكتبها ومش بتتحرى عن أخبارها".

الفنانة بوسي ووفاة والدها

وأردف زوج الفنانة بوسي، أن الفنانة بوسي على علاقة جيدة بوالدها ، وتتحدث إليه يوميا ، مؤكدا : "صالحتهم على بعض من العيد الكبير" .

ولفت " ربيع " ، إلى أن مشكلة الفنانة بوسي أنها لا تتحدث للإعلام وتواجه الشائعات ، مشيرا إلى أنها لم تعرف خبر وفاة والدها سوى بعد يومين فقط ، موضحا :" فيه ناس في العيلة مش بتحبها وأنا لما كلمتهم قالولي ده اتوفى لوحده في البيت ومعرفناش غير بعد يومين" .

وأشار إلى أنها طالبت من أحد الأشخاص في عائلتها أن تعلم إذا ما كان والدها مديونًا بأي أموال ، لكي تسددها عنه.

زوج بوسي: عرفنا خبر وفاة والدها بعد يومين.. شاهد



أكد هشام ربيع، زوج الفنانة بوسي، أن الفنانة بوسي كانت على علاقة جيدة بوالدها ، وتتحدث إليه يوميا، مؤكدًا: " صالحتهم على بعض من العيد الكبير" .

وكشف “ ربيع “ عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج ”90 دقيقة ” ، والمذاع على فضائية “ المحور ” ، إلى أن مشكلة الفنانة بوسي أنها لا تتحدث للإعلام وتواجه الشائعات ، مشيرا إلى أنها لم تعرف خبر وفاة والدها سوى بعد يومين فقط ، موضحا :" فيه ناس في العيلة مش بتحبها وأنا لما كلمتهم قالولي ده أتوفى لوحده في البيت ومعرفناش غير بعد يومين .

بوسي وزوجها



وأشار، إلى أنها طالبت من أحد الأشخاص في عائلتها أن تعلم إذا ما كان والدها مديون بأي أمال ، لكي تسددها عنه .

وتابع: “ بوسي بعتت لأبوها في العيد الكبير حاجة كبيرة جدا، والكلام عن أبوها وجعها، وهي معملتش حاجة وشايفة الناس بيقولوا عليها عاقة” .

بوسي: مطلقتش.. وعرفت بوفاة أبويا بعد دفنه بيومين| شاهد

قالت الفنانة بوسي، إنها غير متفاعلة بشكل كبير على السوشيال ميديا، مؤكدة أن تعاملها على مواقع التواصل الاجتماعي يقتصر على عملها فقط، وهي لا تتحدث فيها عن ما يخص حياتها الشخصية، متابعة: "مبحبش أرد وبكتفي بالصمت.. وبلاقي هجوم من الناس من غير متعرف الحقيقة وبتشتمني". .

وتابعت الفنانة بوسي : "لقيت واحد زميل طالع يقول ده أبوها ميت غضبان عليا.. وهو عرف منين ؟.. أنتا كنت واقف على جنازته .. ليه الناس بتتدعي الكلام .. والمشكلة أنهم زمايل ليا .. ومش هقول أسمه ".



وأردفت : زميل ليا اللي أتكلم عليا .. وزعل أني معزمتوش في فرحي ، وأنا مطلقتش ، ولما لقيت الموضوع كتر نزلت صورنا مع بعض .. والله العظيم ممسحتش صوري مع جوزي ".

وتابعت : لو انفصلنا حتى لا قدر الله ليه أمسح صوره ؟ .. ودي حياتي أنا مش مطلوب مني أنزل كل يوم صورة عشان نأكد للناس أننا سمن على العسل " .

وأكدت : جالي خبر موت والدي بعد يومين .. وحياة أبني .. ولما عرفت كلمت أخواتي وقالولي أدفن من يومين .. وده عشان فيه ناس عاوزين يطلعوا شكلي وحش " .