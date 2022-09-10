أتمنى ميتغيرش .. وصلة رقص بين زوج بوسي وضرتها في شهر العسل

لا يزال خبر عودة هشام ربيع لزوجته الأولى منة محمد يسيطر على حديث مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر التريند.



ونشرت زوجة هشام ربيع الأولى «منة محمد» -عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام- عدة صور وفيديوهات لهما خلال احتفال زوجها بعيد ميلادها من شهر العسل في الساحل الشمالي.

وظهرت زوجة هشام ربيع في أحد الفيديوهات عبر ستوري انستجرام، وهي تحتضن زوجها وترقص معه، وأرفقت الفيديو بأغنية ونفضل نرقص، للفنانة أنغام.

واختارت زوجة هشام ربيع، مقطع: «بتمنى مايتغيرش وفي غيري انا مايفكرش»، لتثير جدلا حول رغبتها في الاستحواذ على زوجها وحدها، من ضرتها المطربة بوسي.



زوج المطربة بوسي يفاجئ زوجته الأولى



وفاجأ هشام ربيع - زوج المطربة بوسي - زوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» بالعودة لها في يوم عيد ميلادها، الذي احتفلت به أمس الخميس تزامنا مع عقد القران.



المطربة بوسي

المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. هكذا كان حديث السوشيال ميديا على الثنائي خلال الساعات الماضية، بعد عودة الأول لزوجته الأولى وأم أبناءه «منة محمد» ما جعل أنباء تتردد حول طلاق بوسي، لكنها ردت مؤخرا بعد صمت دام عدة ساعات.

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وبنتان.

أنباء طلاق المطربة بوسي

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.



المطربة بوسي ترد على أنباء طلاقها

ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

بوسي

عودة زوج المطربة بوسي لزوجته الأولى

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى من عقد قرانهما بعد عودته لها.

كما ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.