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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يحق لـ كهربا إيداع غرامة الزمالك في الحساب البنكي المحجوز عليه؟

مرتضى منصور - كهربا
مرتضى منصور - كهربا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن إمكانية وضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، في الحساب البنكي الخاص بالنادي الأبيض الذي حجز عليه ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

هل يحق لـ كهربا إيداع غرامة الزمالك في الحساب البنكي المحجوز عليه؟

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء: “الحساب محجوز عليه قضائيا، ما يعني عدم أمكانية إيداع أو سحب أموال منه نهائيًا".

وكان كهربا قرر فسخ عقده مع الأبيض من طرف واحد، وانتقل إلى الدوري البرتغالي، قبل أن يقرر العودة إلى المارد الأحمر.

وترددت أنباء عن أن كهربا سيضع الغرامة في الحساب الذي حجز عليه رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس حتى لا يستفيد منها الزمالك.

وحصل عباس على حكم قضائي بالحجز على أحد الحسابات البنكية لنادي الزمالك بسبب مديونية قديمة له لدى النادي حينما كان رئيسا له تبلغ 40 مليون جنيه مصري (2 مليون دولار تقريبا).

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا كهربا الأهلى الزمالك

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