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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

لماذا الحوار الوطني؟

نورهان موسى
نورهان موسى

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني مؤخرا عن المرشحين في تشكيل اللجان الخاصة بالمحور السياسي والمحور الاقتصادي، ومع ظهور الترشيحات عادت بعض الأسئلة حول أسباب انطلاق الحوار الوطني وما هو الهدف منه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعى في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى عقد حوار وطني شامل يجتمع فيه كافة الأطراف والأحزاب السياسية وكل من هو مهتم بمستقبل مصر من أي فئة كانت (باستثناء كل من شارك أو حرض أو خطط أو مول لقتل المصريين) خاصة وأننا ندشن لجمهورية جديدة. 

وقد تمت الدعوة لهذا الحوار في ظروف سياسية واقتصادية صعبة تمر بها مصر والمنطقة نتيجة جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الأوكرانية التي لازالت مستمرة وخلفت آثار ضرت اقتصادات دول العالم كافة، خاصة في قطاعي الطاقة والأغذية.

لذلك يعتبر الهدف من الحوار هو مشاركة كافة فئات الشعب المصري في وضع حلول للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر نتيجة هذه الظروف، ووضع توصيات قابلة للتنفيذ ومشاركة هذه التوصيات مع رئاسة الجمهورية.

وأتاحت إدارة الحوار الوطني  مشاركة أي مواطن في الحوار وتقديم مقترحاته وتوصياته من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمؤتمر الوطني للشباب  وهو ما يعطي الجدية ومصداقية للحوار الوطني وأنه متاح لكافة فئات الشعب. كما يضم الحوار الوطني العديد من الشخصيات العامة ذات المصداقية وممثلين عن فئات مختلفة، فمنهم نواب في مجلسي الشيوخ والنواب، وصحفيين ومثقفين وإعلاميين، وسياسيين.

لذا أرجو من المواطن أن يتابع الحوار الوطني ومخرجاته وتوصياته وأن يشارك برأيه فيما يطرح، فهي حق الشعب المصري في المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

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