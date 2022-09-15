عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جثة الملكة إليزابيث لن تتحلل قبل عام.. ماذا فعلت بها العائلة البريطانية؟

جثمان الملكة إليزابيث
جثمان الملكة إليزابيث

لا يزال العالم يستعد لمتابعة جنازة الملكة إليزابيث الثانية والتي من المقرر أن تقام 19 سبتمبر الجاري، وسط مراسم ملكية فخمة لتعد الجنازة الأضخم على الإطلاق بالعالم خلال القرن الحالي. 

ومنذ وفاة الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر وحتى يوم الجنازة 19 سبتمبر، يتنقل نعش الملكة إليزابيث في رحلة طويلة من هنا لهناك لتوديع الملكة واتباع المراسم الملكية الخاصة بالعائلة الملكية البريطانية. 

جثمان الملكة

جثمان الملكة إليزابيث

لكن منذ الوفاة وحتى يوم الجنازة يمر 11 يوما على جثمان الملكة إليزابيث موضوعا في التابوت الخاص بها، وأثار ذلك تساؤلات الكثيرين عن صدور رائحة الجثة نتيجة بقائها كل هذه المدة دون دفن ، وكذلك عن تحلل جثة الملكة إليزابيث وكيف تتم تلك المراسم وترك النعش والجثة بالخارج طوال هذه المدة. 

من المعروف أن الميت تبدأ جثته تتحلل فور الوفاة ولمدة 6 أشهر متتالية، وفي الأيام الأولى يتغير لون ورائحة الجثة بشكل واضح وتصبح الرائحة لا تحتمل، وهو ما يثير الجدل حول جثة الملكة وكيف لا يصدر منها أي رائحة خلال مراسم الجنازة المستمرة منذ أيام. 

تابوت الملكة اليزابيث

تابوت الملكة إليزابيث

بحسب تقارير إعلامية فإن السر وراء الحفاظ على جثمان الملكة إليزابيث يعود إلى التابوت الموضوعة به الملكة ، فهو مبطن بالرصاص وهو تقليد بريطاني يعود لمئات السنين، وقام جميع أفراد العائلة الملكية البريطانية بصناعة التوابيت الخاصة بهم قبل وفاتهم بفترة طويلة، وأن التابوت الخاص بالملكة قد تم تجهيزه منذ 30 عامًا. 

تابوت الملكة إليزابيث المبطن بالرصاص يساعد في الحفاظ على الجثة من التحلل لأطول فترة ممكنة تصل إلى عام، ولا تصدر منها رائحة كريهة كما هو معتاد في جثث الموتى. 

كما أن تابوت الملكة إليزابيث محكم الإغلاق ولا تصل له الرطوبة تماما وبالتالي يساعد ذلك في عدم تحلل الجثة سريعا.

جثمان الملكة اليزابيث
txt

إغماء ابنة عم الملكة إليزابيث فور رؤيتها للنعش| شاهد

txt

جنازة الملكة اليزابيث أعلى حدث تلفزيوني مشاهدة بالتاريخ

جنازة الملكة إليزابيث 

أعلن قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا، السبت، أن جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية صباح يوم 19 سبتمبر، بمشاركة كبار أفراد العائلة المالكة على رأسهم الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد.

وفي يوم الجنازة، تبدأ المراسم بنقل نعش إليزابيث الثانية من ويستمنستر إلى دير ويستمنستر ، على متن عربة قديمة تابعة للبحرية الملكية.

من يحضر جنازة الملكة إليزابيث ؟ 

ووجهت بريطانيا دعوات خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور مراسم جنازة الملكة، إذ من المتوقع أن يحضر حوالي 500 شخصية عالمية ما بين رئيس دولة ومسؤولين كبار أجانب.

وطُلب من غالبية الزعماء المدعوين الحضور على متن رحلات تجارية، وليس طائرات خاصة، وقيل لهم إنه سيتم نقلهم بالحافلات بشكل جماعي من موقع في غرب لندن.

وسوف تقام مراسم جنازة الملكة في كنيسة دير ويستمنستر، التي تتسع لحوالي 2200 شخص.

من المتوقع حضور أفراد من العائلات الملكية من جميع أنحاء أوروبا، وكثير منهم من أقارب الملكة بالدم.

وأكد ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد، حضورهما الجنازة، وكذلك ملك هولندا ويليام ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما، بالإضافة إلى والدته الملكة الهولندية السابقة الأميرة بياتريكس.

وقبل الدعوة أيضا الملك فيليبي والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، وكذلك فعلت العائلات الملكية في النرويج والسويد والدنمارك.

الملك تشارلز

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيحضر مع السيدة الأولى جيل بايدن، على الرغم من أنه معروف أنهما لا يسافران بالحافلة.

وقبل زعماء آخرون في العالم الدعوات من أبرزهم الأيرلندية تاويساش ميشيل مارتن، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

كما أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، حضورهما.

وسيشارك في الرحلة إمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الملكة إليزابيث جثمان الملكة إليزابيث جنازة الملكة اليزابيث وفاة الملكة إليزابيث جثة الملكة إليزابيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقسط 400 جنيه على 30 سنة.. الحجز مستمر 3أسابيع| مفاجآت طرح الإسكان الأخير

قبلات ومايوه بكيني .. ظهور صادم لـ سعد الصغير وزوجته على البحر |فيديو

صدمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

فرج عامر: الأهلي يضم فيليب هداف الدوري السويسري رسميا

اعترف بخطئه.. مصدر يكشف تفاصيل تحويل صفقة الأهلي الجديدة إلى المحكمة التأديبية

الزمالك خسر الصفقة.. مصطفي فتحي في بيراميدز رسمياً

الاتفاق تم .. الأهلي يحسم رابع صفقاته الصيفية | تعرف عليها

رسميا.. انتقال دونجا وعمر جابر إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

هل يشارك الأمير محمد بن سلمان في جنازة الملكة إليزابيث؟

رد روسيا على عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انخفاض معدلات التطعيم.. مركز السيطرة على الأمراض بإفريقيا: كورونا لا يزال تهديدًا خطيرا

بثنائية.. مانشستر يونايتد يحقق أول فوز له في الدوري الأوروبي على شيريف

السعودية.. حشرة تهاجم المنازل وتشوه أجساد الأطفال والسلطات تستعين بالطائرات لمحاربتها

وصلنا للحدود الآمنة..وزير المالية: خدمة الدين بلغت 39.5% من إجمالي الموازنة العامة..فيديو

150 ألف ريال جوائز.. السعودية تعلن عن مفاجأة لصناع القهوة والموسيقي

تبدأ من 60 ألف جنيه.. أشهر سيارات فيات في السوق المصري| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. ملك أحمد زاهر تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلانها إصابتها بمرض خطير.. منى فاروق تثير جدلا بإطلالتها| شاهد

نوع مهمل من التوابل ملعقة منه يوميا تخلصك من الكوليسترول وتخفض وزنك

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

فيديو

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

هاجموا سيارته..أحمد شيبة يتشاجر مع معحبيه بسبب صورة

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ