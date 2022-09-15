جثة الملكة إليزابيث لن تتحلل قبل عام.. ماذا فعلت بها العائلة البريطانية؟

لا يزال العالم يستعد لمتابعة جنازة الملكة إليزابيث الثانية والتي من المقرر أن تقام 19 سبتمبر الجاري، وسط مراسم ملكية فخمة لتعد الجنازة الأضخم على الإطلاق بالعالم خلال القرن الحالي.

ومنذ وفاة الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر وحتى يوم الجنازة 19 سبتمبر، يتنقل نعش الملكة إليزابيث في رحلة طويلة من هنا لهناك لتوديع الملكة واتباع المراسم الملكية الخاصة بالعائلة الملكية البريطانية.

جثمان الملكة

جثمان الملكة إليزابيث

لكن منذ الوفاة وحتى يوم الجنازة يمر 11 يوما على جثمان الملكة إليزابيث موضوعا في التابوت الخاص بها، وأثار ذلك تساؤلات الكثيرين عن صدور رائحة الجثة نتيجة بقائها كل هذه المدة دون دفن ، وكذلك عن تحلل جثة الملكة إليزابيث وكيف تتم تلك المراسم وترك النعش والجثة بالخارج طوال هذه المدة.

من المعروف أن الميت تبدأ جثته تتحلل فور الوفاة ولمدة 6 أشهر متتالية، وفي الأيام الأولى يتغير لون ورائحة الجثة بشكل واضح وتصبح الرائحة لا تحتمل، وهو ما يثير الجدل حول جثة الملكة وكيف لا يصدر منها أي رائحة خلال مراسم الجنازة المستمرة منذ أيام.

تابوت الملكة اليزابيث

تابوت الملكة إليزابيث

بحسب تقارير إعلامية فإن السر وراء الحفاظ على جثمان الملكة إليزابيث يعود إلى التابوت الموضوعة به الملكة ، فهو مبطن بالرصاص وهو تقليد بريطاني يعود لمئات السنين، وقام جميع أفراد العائلة الملكية البريطانية بصناعة التوابيت الخاصة بهم قبل وفاتهم بفترة طويلة، وأن التابوت الخاص بالملكة قد تم تجهيزه منذ 30 عامًا.

تابوت الملكة إليزابيث المبطن بالرصاص يساعد في الحفاظ على الجثة من التحلل لأطول فترة ممكنة تصل إلى عام، ولا تصدر منها رائحة كريهة كما هو معتاد في جثث الموتى.

كما أن تابوت الملكة إليزابيث محكم الإغلاق ولا تصل له الرطوبة تماما وبالتالي يساعد ذلك في عدم تحلل الجثة سريعا.

جثمان الملكة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا، السبت، أن جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية صباح يوم 19 سبتمبر، بمشاركة كبار أفراد العائلة المالكة على رأسهم الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد.

وفي يوم الجنازة، تبدأ المراسم بنقل نعش إليزابيث الثانية من ويستمنستر إلى دير ويستمنستر ، على متن عربة قديمة تابعة للبحرية الملكية.

من يحضر جنازة الملكة إليزابيث ؟

ووجهت بريطانيا دعوات خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور مراسم جنازة الملكة، إذ من المتوقع أن يحضر حوالي 500 شخصية عالمية ما بين رئيس دولة ومسؤولين كبار أجانب.

وطُلب من غالبية الزعماء المدعوين الحضور على متن رحلات تجارية، وليس طائرات خاصة، وقيل لهم إنه سيتم نقلهم بالحافلات بشكل جماعي من موقع في غرب لندن.

وسوف تقام مراسم جنازة الملكة في كنيسة دير ويستمنستر، التي تتسع لحوالي 2200 شخص.

من المتوقع حضور أفراد من العائلات الملكية من جميع أنحاء أوروبا، وكثير منهم من أقارب الملكة بالدم.

وأكد ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد، حضورهما الجنازة، وكذلك ملك هولندا ويليام ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما، بالإضافة إلى والدته الملكة الهولندية السابقة الأميرة بياتريكس.

وقبل الدعوة أيضا الملك فيليبي والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، وكذلك فعلت العائلات الملكية في النرويج والسويد والدنمارك.

الملك تشارلز

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيحضر مع السيدة الأولى جيل بايدن، على الرغم من أنه معروف أنهما لا يسافران بالحافلة.

وقبل زعماء آخرون في العالم الدعوات من أبرزهم الأيرلندية تاويساش ميشيل مارتن، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

كما أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، حضورهما.

وسيشارك في الرحلة إمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.