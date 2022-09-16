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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات اليوم

الدولار يتراجع واليورو
الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات اليوم

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل ارتفاعاً قيمته (0.0011) نقطة، وبنسبة (0.11%)، وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم، الجمعة.

 

سعر اليورو مقابل الدولار
جاء سعر اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر، مقابل الدولار= 0.9999 دولار.
جاء سعر الدولار مقابل اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر = 1.0002 يورو.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني
سجل سعر اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر، مقابل الجنيه الاسترليني= 0.8722 جنيه استرليني.
سجل سعر الجنية الاسترليني اليوم، الجمعة 16 سبتمبر، مقابل اليورو= 1.1466 يورو.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
سجل سعر اليورو في مصر اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 19.4198 جنيه مصري.
سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 0.0515 يورو.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 577.4735 جنيه سوداني.
سجل سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 0.0017 يورو.

 

سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي
سجل سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 3.6729 درهم إماراتي.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 0.2723 درهم إماراتي.

 

سعر اليورو أمام الريال السعودي 
جاء سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 3.7557 ريال سعودي.
جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 0.2663 يورو.

 

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية
سجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 1507.9650 ليرة لبنانية.
سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 0.0007 يورو.

 

سعر اليورو مقابل الليرة السورية
سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 2512.2414 ليرة سورية.
سجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم، الجمعة 16 سبتمبر= 0.0004 يورو.

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