بولندا تستقبل 6 ملايين و311 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة ، أن بولندا استقبلت 6 ملايين و311 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي.



وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 24 ألفا و900 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 22 ألفا و600 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 5ر4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.



وكانت بولندا قد مررت - في شهر مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

