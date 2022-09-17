أسعار النفط تُسجل خسائر لثالث أسبوع على التوالي

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات لكنها سجلت خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 91.35 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.6%.

فيما ارتفع الخام الأميركي هامشياً بنسبة 0.01% إلى 85.11 دولار للبرميل، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%.

وشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة هذا الأسبوع وسط تراجع أسعار المعادن والأسهم في ظل المخاوف من قرارات الاحتياطي الفدرالي المرتقبة الأسبوع المقبل بشأن الفائدة.

كما حذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من إمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي بصورة أكبر الفترة المقبلة في ظل اتجاه البنوك المركزية للتشديد النقدي لكبح التضخم المرتفع.