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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تُسجل خسائر لثالث أسبوع على التوالي

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات لكنها سجلت خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 91.35 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.6%.

فيما ارتفع الخام الأميركي هامشياً بنسبة 0.01% إلى 85.11 دولار للبرميل، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%.

وشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة هذا الأسبوع وسط تراجع أسعار المعادن والأسهم في ظل المخاوف من قرارات الاحتياطي الفدرالي المرتقبة الأسبوع المقبل بشأن الفائدة.

كما حذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من إمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي بصورة أكبر الفترة المقبلة في ظل اتجاه البنوك المركزية للتشديد النقدي لكبح التضخم المرتفع. 

صندوق النقد الدولى الفترة المقبلة العقود الآجلة الاقتصاد العالمى اسعار النفط

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