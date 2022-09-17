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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات سريلانكية ـ روسية بشأن الانضمام إلى نظام الدفع "مير"

صدى البلد

أعلن وزير النقل السريلانكي "باندولا جوناواردانا" اليوم / السبت/ أن بلاده تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام الدفع "مير"، موضحا أن المفاوضات تجري حاليا بين البنوك المركزية في البلدين.
ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت عن جوناورادانا قوله إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في القريب العاجل ، مضيفا أن السياح الروس سيتمكنون من استخدام بطاقة الدفع "مير" في سريلانكا .
وأشارت القناة الإخبارية إلى أن بطاقات "مير" معتمدة حاليا في عشر دول وهي "تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وطاجيكستان وأبخازيا".
 

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