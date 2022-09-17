مباحثات سريلانكية ـ روسية بشأن الانضمام إلى نظام الدفع "مير"

أعلن وزير النقل السريلانكي "باندولا جوناواردانا" اليوم / السبت/ أن بلاده تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام الدفع "مير"، موضحا أن المفاوضات تجري حاليا بين البنوك المركزية في البلدين.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت عن جوناورادانا قوله إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في القريب العاجل ، مضيفا أن السياح الروس سيتمكنون من استخدام بطاقة الدفع "مير" في سريلانكا .

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن بطاقات "مير" معتمدة حاليا في عشر دول وهي "تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وطاجيكستان وأبخازيا".

