رئيس جامعة أسوان: لا زيادة في الرسوم المقررة لتسكين الطلاب

أعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن كاهل أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم فقد قرر مجلس الجامعة بأنه لا زيادة في الرسوم المقررة لتسكين بمدن جامعة أسوان .

وفى نفس السياق قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب بأنه جاري استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حيث يتم العمل علي قدم وساق بالمدن الجامعية التي تتكون من عدد ٥ وحدات وهى وحدة صحاري ، ووحدة السيل، ووحدة السماد للطالبات ، ووحدة أبوالريش ، ووحدة دار الضيافة للطلاب .

3 آلاف طالب وطالبة بالمدن الجامعية بأسوان

الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين بأن الطاقة الاستيعابية لهذه الوحدات تصل إلى حوالي 3 ألاف طالب وطالبة ، بالإضافة إلي وحدة ناصر للطالبات ولكنها في مرحلة إحلال وتجديد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بأنه ليس هناك زيادة في الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة والتي تسدد مرة واحدة مع بداية التسكين وقيمتها ٢٥٠جنيه رسوم تسكين ، و١٠٠جنيه خدمات إلكترونية لحساب مركز المعلومات بالجامعة ، كما يتم دفع المقابل الشهري وهو١٥٠جنيه مقابل الإقامة ، و٢٠٠جنيه مقابل التغذية بإجمالي ٣٥٠جنيه شهرياً للطالب أو الطالبة.

وأوضح سعد الدين بأن شروط ومعايير التسكين يتم فيها المفاضلة بين الطلاب المستجدين "الثانوية العامه" من حيث تاريخ الميلاد، أما الطلاب القدامي من حيث الأعلي تقديراً ، كما يتم لاستثناء ذوي الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط ، ويتم بالتوازى توفير خدمة واي فاي بالمباني وصالات طعام وصالات استذكار ، وأنشطة طلابية علي مدار العام الدراسي ، بالإضافة للخدمة الطبية علي مدار الـ ٢٤ساعة وذلك حرصاً علي صحة وسلامة الطلاب.

إستعدادات مكثفة بتعليم أسوان للعام الدراسى الجديد

هذا وتواصل الإدارات التعليمية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 وذلك تنفيذاً لتعليمات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وقد قام مديرو الإدارات التعليمي بالمتابعة الميدانية لاستعدادات مختلف المدارس والبالغ عددها 1460 مدرسة داخل 780 منشأة للوقوف على جاهزيتها للعام الدراسى الجديد .

وأطمأن مديرى الإدارات التعليمية على مستوى النظافة العامة وانضباط العاملين ، والانتهاء من جميع التكليفات وأعمال الصيانة البسيطة والشاملة ، وإستعداد المعلمين لبدء عام دراسي متميز لصالح الطلاب والعملية التعليمية ، مع وضع الجداول المدرسية وقوائم الفصول .