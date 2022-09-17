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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فين المركزي للمحاسبات؟!.. فرج عامر: نادي بترولي يرفض بيع لاعبه للأهلي بضعف الثمن

صدى البلد

هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، مجلس إدارة أحد الأندية البترولية بسبب رفض بيع أحد اللاعبين للفريق الأول بالنادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. 

 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رئيس نادي بترولي يرفض بيع اللاعبين للأهلي حتى لو دفع ضعف الثمن. هو النادي ده مش خاضع للجهاز المركزي للمحاسبات؟!”.

 

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علق نادي بوليفار البوليفي، على قرار الاتحاد البوليفي لكرة القدم، بتحويل برونو سافيو لاعب الفريق السابق “المنتقل حديثا إلى النادي الأهلي"، للمحكمة التأديبية.

وقال رودريجو كيروس المسؤول القانوني في نادي بوليفار البوليفي في تصريحات صحفية: "بالفعل تلقينا خطابا بتحويل سافيو إلى المحكمة التأديبية، لكن الأمر لا يخصنا، يجب إرسال الخطاب إلى سافيو وليس لنا".

تابع:" قرار المحكمة التأديبية جاء بعد يوم واحد من رحيل سافيو عن صفوفنا، لقد أخطرنا المحكمة بأن اللاعب لم يعد على ذمة النادي، وهذا الأمر لا يخصنا، بل يخص اللاعب فقط".

 

كانت تقارير صحفية، أكدت نهاية الأسبوع الماضي، أن المحكمة التأديبية بالاتحاد البوليفي لكرة القدم، قررت استدعاء برونو سافيو للتحقيق معه في واقعة اعتدائه على الحكم فلوريس خلال مواجهة فريقه السابق “بوليفار” ضد كلوب أولويز ريدي في الدوري البوليفي.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الثلاثاء الماضي، تعاقده مع البرازيلي برونو سافيو، قادما من نادي بوليفار البوليفي.

قصة اعتداء سافيو على حكم بالدوري البوليفي:
قال مصدر مقرب من البرازيلي برونو سافيو في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" فريق بوليفار تعرض لظلم شديد خلال هذه المباراة، أمسك سافيو بالحكم (لم يكن محقا في ذلك)، لكن لم يكن هناك عدوان".

تابع:" سافيو اعترف بخطئه، واعتذر للحكم والنادي والمشجعين على ما فعله، لكن يبدو أن الأمر لم ينته بعد".
 

النادي الأهلي الأهلى نادي سموحة فرج عامر صدى البلد

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