كان نفسنا نفرح بتخرجنا.. طالب بإعلام القاهرة: اتنصب علينا في ربع مليون جنيه

نشر أحد طلاب كلية الاعلام جامعة القاهرة ويدعى ايهاب مجدي فيديو علق خلاله على واقعة النصب التي تعرض لها هو وزملاؤه خلال الساعات الماضية بسبب حفل التخرج.

وقال الطالب ايهاب مجدي خلال الفيديو : اتنصب علينا في ربع مليون جنيه في حفلة تخرج ماخدناش منها غير روب بـ 600 جنيه ، وكنا كل اللي محتاجينه من الحفلة دي اننا نفرح بتخرجنا من 16 سنة تعليم.

واضاف الطالب ايهاب مجدي : الطلاب روحوا من الحفلة مقهورين ، لكن قررنا هانفرح نفسنا ومش هانزعل.

ثم ظهر الطالب في الفيديو وهو يرقص و يصفق على أغنية وحياة قلبي و افراحه وسط تهاني عائلته له ، ثم حمل درع التخرج في الفيديو ليكمل فرحته قائلا “هانكرم نفسنا و هانفرح والله لانفرح”

جدير بالذكر أن النصب على طلاب إعلام القاهرة في حفل التخرج .. قصة شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث تم تداولها بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وغيره من وسائل السوشيال ميديا الأخرى.

قصة النصب على طلاب إعلام القاهرة في حفل التخرج بدأت عندما اضطر عدد من طلاب جامعة القاهرة للاتفاق مع إحدى شركات تنظيم الحفلات لتنظيم حفل تخرج لهم بشكل غير رسمي بعيدا عن الكلية.

وبالفعل اتفق الطلاب مع الشركة المنظمة التي جمعت من الطلاب حوالي 250 ألف جنيه لتنظيم حفل التخرج المطلوب في إحدى القاعات بالمنيل.

وعندما ذهب طلاب إعلام القاهرة إلى حفل التخرج في اليوم المتفق عليه، كانت الصدمة بالنسبة لهم، حيث فوجئوا بعدم وجود أي تجهيزات متفق عليها لتنظيم حفل تخرج محترم يليق بخريجي كلية إعلام القاهرة.

وعندما سأل طلاب إعلام القاهرة عن “الوشاح وروب التخرج ودروع التكريم”، فوجئ معظم الطلاب بأن ليس لهم لا وشاح ولا روب تخرج، ومن هنا بدأت المشاحنات بين طلاب إعلام القاهرة و أفراد الشركة المنظمة، حيث كانت طريقة رد أفراد الشركة المنظمة غير مرضية لـ طلاب إعلام القاهرة.

وهنا بدأ أهالي طلاب جامعة القاهرة يبحثون عن مسئول شركة تنظيم حفل التخرج الذي لم يستطع أحد الوصول إليه في الحفل.

بعدها بدأ الأهالي والطلاب يبحثون عن الطالب الذي تولى مسئولية الاتفاق مع الشركة المنظمة، وحدثت مشادة كبيرة معه وصلت إلى الضرب بسبب غضب الطلاب والأهالي، وبذلك تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ “خناقة” شهدت بعض الإصابات.

وقال هشام شريف، أحد شهود العيان على كواليس حفل تخرج إعلام القاهرة: “أنا كنت هناك، دي كانت مهزلة، واكتشفنا أن الشركة المنظمة مجهولة المصدر، و مكان حفل التخرج كان غريبا وبعيدا، وكان عامل وجبات بـ 30 جنيه للفرد بسندوتشات مصنوعة في البيت، وتم منحنا شهادة ورق مضروبة بإمضاء العميدة القديمة”.

وأضاف هشام شريف: “آخر اليوم الطلاب اكتشفوا وجود واحد من الشركة المنظمة في الحفل، وكان هيموت في إيديهم لولا الشرطة جت وأنقذته من غضب الأهالي ، حسبي الله ونعم الوكيل كسره بخاطر الأهالي والطلاب”.

أول تعليق من كلية إعلام القاهرة على الأزمة

وعلى الفور، أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بيانا رسميا تبرأت فيه تماما من واقعة النصب على طلاب إعلام القاهرة في حفل التخرج.

وأكدت كلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال بيانها الرسمي الصادر منذ ساعات، أنها لم تقم بتظيم أي حفل لخريجي دفعة 2021/2022 نهائيا سواء داخل أروقة الكلية أو خارجها.

وقالت كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن إدارة الكلية لم تحط علما بالحفل الذي أقامه بعض الخريجين خارج نطاق الكلية أو الجامعة ودون أي تنسيق مع أى مسئول على أي مستوى، ومن ثم فإن الكلية تأسف عما تردد حدوثه فى هذا الحفل من أعمال أو ممارسات لا تليق بصورة الكلية وخريجيها.

وأهابت إدارة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بالخريجين توخي الحذر وأن تكون حفلات تخرجهم تحت مظلة الكلية والجامعة وبالتنسيق المسبق مع مسئولى الكلية، لأن هذا أدعى أن يكون احتفالا لائقا بهم ولتشاركهم الكلية قيادة وأساتذة والجهاز الإدارى سعادتهم بهذه اللحظة الفارقة في حياتهم، بعد انتهاء دراستهم ومع بدء أولى خطوات حياتهم العملية.

مفاجآة جامعة القاهرة للطلاب المنصوب عليهم

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن مفاجأة سارة لطلاب إعلام القاهرة الذين تم النصب عليهم منذ ساعات في حفل تخرج غير رسمي تحول إلى خناقة بسبب الشركة المنظمة.

وأكدت كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الكلية كانت بصدد الإعداد والتنسيق لإقامة حفل تخرج رسمي هذا العام لخريجي الكلية.

وقالت كلية الإعلام جامعة القاهرة: أن الكلية حريصة على تنظيم حفل تخرج يتلاءم مع مكانة أبنائنا الخريجين وجارى التخطيط له حالياً.