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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

عادل إمام
عادل إمام

إصابة عادل إمام بالزهايمر.. ضجة أثيرت بعد انتشار هذه الأخبار على لسان الإعلامي محمد الباز خلال الساعات الماضية، ولكن سرعان ما تم نفي هذه الأخبار على لسان شقيق الزعيم. 

 

وقبل نحو 6 سنوات، أكد الفنان الكبير عادل إمام، أن هناك اثنين حضرا مسرحيته «شاهد مشفش حاجة»، الأولي هي والدته -رحمها الله- والثانية زوجة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، موضحاً أنه قام بتوجيه التحية لهما أثناء المسرحية.


وأضاف عادل إمام، في أولى حلقات برنامج «yes, I'm Famous» المذاع عبر فضائية« mbc مصر»: "لا أخاف من الموت فهذا قضاء الله".


وتابع عادل إمام: "في إحدي المرات الطريفة يوم وفاة والدي تمت سرقة حذاء نجلي من المسجد».

شقيق عادل إمام يرد على شائعة إصابته بالزهايمر 

وبعد انتشار هذه الشائعات، كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، تطورات الحالة الصحية للزعيم بعد الشائعات المثارة  عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "الناس مستعجلة على إيه.. ده عادل إمام لو حصله حاجة كل الناس هتعرف".

وأوضح: "ما قاله الإعلامي محمد الباز في برنامجه بشأن أن الزعيم لن يعود للفن ويعاني من أعراض الزهايمر، كلام غير صحيح تماما".

وتابع شقيق الزعيم: "المفروض نتحرى الأول"، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من أستراليا من شخص لا يعرفه يطمئن على حالة الزعيم.

وأكمل مخاطبا الصحفيين: "تحروا الخبر قبل نقله، والله عادل إمام ما دخل مستشفى ولا حاجة، ده الزعيم لو حصله حاجة الناس هتعرف، إحنا تعبنا من الكلام ده، ومش عارفين نعمل إيه".

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شائعات وفاة عادل إمام

رد شقيق الزعيم غاضبا على شائعات وفاة الزعيم التي باتت لا تنقطع من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصام إمام، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “الزعيم بخير ولا صحة لتلك الشائعات، ونطلب من كل محبيه عدم الانسياق وراء هذه الشائعات”.

وأكد “إمام” أن الزعيم يقضي وقتا رائعا مع أحفاده.

وكان الفنان هاني رمزي، كشف تفاصيل  الحالة الصحية للفنان عادل إمام، قائلا: "الزعيم بصحة جيدة وكويس جدا وزي الفل"، متابعا: "عادل إمام داعم كبير لنا ومصدر سعادة للجميع".

وأضاف هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "عادل إمام له مكانة كبيرة للغاية لدينا، وهو بمثابة الأب الروحي لكل الفنانين، كما أنه دائم السؤال عن الجميع".

 ولفت إلى أنه “سيقدم فيلما جديدا قريبا، وهناك تفكير في الاتفاق على عمل تلفزيوني وتقديمه في شهر رمضان”، منوها إلى أن العمل كوميدي بوليسي، وهو عمل نادر الوجود.

وأوضح أن الفيلم سيكون باسم"شقاوة أون لاين"، وسيتحدث عن السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

 

الأكاذيب تثار حول عادل إمام

وتثار دائمًا موجة من الشائعات حول عادل إمام، إذ أثيرت قبل أشهر قليلة حالة من الجدل الواسع بسبب الحالة الصحية للفنان عادل إمام، حيث خرجت بعض الأخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وتبين أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل إمام غير صحيح وعار تماما عن الصحة، وفقا لمصادر مقربة منه. 

 

حياة عادل إمام

الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب".

وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.


مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام على بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة، وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام، خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج، ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل، ثم نجله الأصغر محمد، خريج الجامعة الأمريكية، وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم “كراكون في الشارع” عام 1986.

 

أحدث أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل “فلانتينو” الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل إمام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا، وذلك عبر منصة “شاهد”، وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد أبو داود وشيرين سيف النصر ورغدة، وإخراج رامى إمام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عددا من الأعمال الناجحة. 

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