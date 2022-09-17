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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 مليارات دولار.. مصر تستهدف زيادة استثمارات في النفط والغاز| تفاصيل

النفط والغاز
النفط والغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إنَّ حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع النفط والغاز في مصر يتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار. 

وأضاف “الملا” في تصريحات له عبر بلومبرج “الشرق”، خلال افتتاح تطوير مستودع التعاون بمسطرد، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع الجانب القطري في ملف الطاقة. 

البترول تدخر 100 مليون جنيه.. تفاصيل افتتاح تطوير مستودع التعاون بمسطرد

وزير البترول يفتتح مشروع استرجاع غازات الشعلة وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية بمسطرد

وبحسب التقرير، تأتي تصريحات الوزير تأكيداً لما نشرته الشرق قبل أيام على لسان مسؤول بوزارة البترول المصرية، قال فيها إنَّ القاهرة تستهدف زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023.

وفقاً لهذه البيانات؛ من المتوقَّع أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري إلى ما بين 35% و40%، مقارنة باستثمارات العام المالي الماضي الذي شهد استثمار 5.7 مليارات دولار.

تضم قائمة الشركات الأجنبية العاملة بمجالات استكشاف وإنتاج النفط في مصر عدداً من الأسماء الكبرى، من بينها "بي بي" البريطانية، و"شل" الهولندية، و"إيني" الإيطالية.

بحسب تصريحات وزير البترول؛ فإنَّ هناك تعاوناً مع الجانب القطري في ملف البترول، حيث قال إنَّ هناك "تعاوناً مع شركة (قطر للطاقة) في مجموعة من مناطق الامتياز للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ونتطلع لتعزيز التعاون عبر شراكات خاصة جديدة"، وهو ما يأتي بعد زيارة أجراها قبل أيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.

وذكر الوزير خلال تصريخاته، أنَّه تم الانتهاء من أعمال توسعة الطاقة التخزينية لشركة "التعاون للبترول" ورقمنة عمليات تعبئة شاحنات الوقود.

أضاف "الملا": نستهدف زيادة معدلات تصدير الغاز الطبيعي من مصر عن المتوسطات الحالية البالغة 500 مليون دولار شهرياً بدعم من تناقص الاستهلاك في موسم الشتاء القادم وخطة ترشيد استهلاك الطاقة محلياً".

وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 406% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول مصري بوزارة البترول. 

وتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد والتى تعد منطقة رئيسية فى خدمة إقليم القاهرة الكبرى وتشهد باستمرار زيادة قدراتها التكريرية والتسويقية والتوزيعية.  

وافتتح الملا والمحافظ طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد والذى قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته بما يليق والمنطقة ، كما افتتح  الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة  ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول ، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

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