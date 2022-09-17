مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بالعريش

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مجهولة بدوران شبرا بحي المساعيد مدينة العريش شمال سيناء، تم إخطار الاجهزة المعنية ونقل السيدة للمستشفي.

تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء بلاغا يفيد وقوع حادث بمنطقة دوران شبرا بحي المساعيد حيث قامت سيارة مسرعة بدهس سيده وهرب ساءقها من محيط الحادث.

و أصيبت السيدة بإصابات خطرة أدت إلى وفاتها ،وتم إيداع الجثة في ثلاجة المستشفى لأستكمال التحقيقات وأستخراج تصريح بالدفن.

وتقوم أجهزة الأمن بمراجعة كاميرات المراقبة ، وسؤا شهود العيان، وذلك للحصول على معلومات تفيد عن هوية السائق الهارب، ومعرفة نوع السيارة التي صدمت السيدة.