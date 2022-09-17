حسن الرداد يطرح برومو جديد لفيلم "تحت تهديد السلاح"

طرح النجم حسن الرداد تيزر تشويقي جديد لفيلم “تحت تهديد السلاح” ولكن هذه المرة رومانسي حيث حمل شعار "وتبقي كل اوقاتك مع من تحب هي اجمل الذكريات"، وذلك استكمالا للحمله الدعائية لفيلم والتي انطلقت قبل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي بشهرين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الرومانسية بين شخصيه خالد والتي يجسدها النجم حسن الرداد وشخصية جيهان التي تجسدها مي عمر.

فيلم “تحت تهديد السلاح” تاليف ايمن بهجت قمر واخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطوله حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس ابو الحسن.

يذكر أن تعاقد الفنان حسن الرداد والفنانة روبي، على مسرحية " سيدتي الجميلة (المصريه)" من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، والمعالجة لأيمن بهجت قمر الذي أعلن انه سيحافظ على القوام الرئيسي لرؤية مخرج العرض المخرج الكبير حسن عبد السلام.

مسرحية سيدتي الجميلة، تقدم تحت شعار عالم بهجت قمر بعد مسرحية "في نص الليل" التي قدمت بموسم الرياض في أوائل العام ومن المقرر اعادتها بالقاهره وتصويرها.

مسرحية سيدتي الجميله ( المصريه) من المقرر عرضها بموسم الرياض قبل نهاية العام

حسن الرداد

وكان الفنان حسن الرداد، كشف عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي قائلا: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال حسن الرداد : "معنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".