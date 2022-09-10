القمر وأنا.. حسن الرداد يتغزل فى ميرفت أمين

أثارت الفنانة ميرفت أمين الجدل بعد ظهورها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، وعلق البعض على شكلها وظهور التجاعيد، وبالرغم من هذه الأقاويل، إلا أن محبي ميرفت أمين سارعوا للوقوف بجانبها.



ونشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه علي انستجرام صورة له رفقة النجمة ميرفت امين وعلق قائلا "القمر وانا"





وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة للفنانة ميرفت أمين، قائلا: "يا جبل ما يهزك ريح".

وأضاف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الفنانة ميرفت أمين كانت رايحه واجب عزاء فكانت طبيعية"، متابعا: "دخلت الفن حبا في ميرفت أمين".



وأشار الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "لما قابلت الفنانة ميرفت أمين في أول عمل جمعني بها قولتلها أنا قدمت في معهد الفنون المسرحة علشانك".

يا جبل ما يهزك ريح

وأوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "بعتذر للفنانة ميرفت أمين وأقول لها أنت أجمل أمرأه في الفن"، لافتا: "الفنانة ميرفت أمين جميلة وزي الفل ويا جبل ما يهزك ريح".