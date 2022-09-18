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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أنه نظرا للإقبال الكبير على الالتحاق بالبرامج الدراسية الأكاديمية والمتميزة والدبلومات المهنية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة للعام الجامعي ٢٠٢٢_٢٠٢٣، تقرر مد فترة التقديم حتى ٣٠ سبتمبر الجاري ٢٠٢٢.

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الاوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة

أصل شهادة المؤهل الدراسي
أصدر شهادة المعادلة
أصل شهادة الميلاد
أصل الموقف من التجنيد للذكور
صورة الرقم القومي او جواز السفر
خطاب العمل موجه للكلية
6 صور شخصية
ملف بلاستيك لحفظ الاوراق
سداد مبلغ 500 جنيه رسوم تقديم + رسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم

الرسوم الدراسية للمستجدين 

الدبلومات التخصصية للمصريين : 1220 جنيه لجميع الاقسام عدا قسم الموارد الطبيعية بـ 1370 جنيه
الدبلومات التحصصية للوافدين : 6000 دولار امريكي لجميع الوافدين ، 600 دولار امريكي للوافدين السودانيين
الدبلومات المهنية : 5530 جنيه مصري لدبلومات نظم المعلومات الجغرافية و ادارة الازمات والصراعات ، و 6630 جنيه لدبلومة التقييم البيئي في افريقيا
الدبلومات التخصصية المتميزة (الاكاديمي) : 11030 جنيه مصري لتطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية (برنامج اكاديمي المتميز)

في حالة رسوب الطالب في السنة الاولى بمرحلة الدبلوم التخصصي ، عليه التقدم لعمل طلب اعادة قيد بالادارة وسداد الرسوم الدراسية المقررة عن العام الثاني و هي :

424.50 جنيه لجميع الاقسام
574.50 جنيه لقسم الموارد الطبيعية

والجدير بالذكر نجحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في الحصول على الآيزو (شهادة اعتماد الجودة العالمية) تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والإشراف العام للدكتورة حنان جنيد، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية.
وأوصى فريق المراجعة الدولية الذي قام بذلك، برئاسة المهندس محمد عمرو الحلو، كبير المراجعين وممثل شركة جي اي سي المانحة للشهادة والمعتمدة من i as التي تعد من أقوى الجهات المانحة لهذه الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قيامهم بالتأكد من مطابقة نظم الإدارة بالكلية لمواصفات الشهادات الثلاث التي تمت التوصية بمنحها للكلية وهي:

* آيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري.
* آيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية.
* آيزو 22301 في استمرارية الأعمال.
وكانت الكلية بدأت الإجراءات منذ ستة أشهر بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى، العميدة السابقة للكلية، حتى شهر أغسطس الماضي، من خلال خطة عمل والتعاقد مع شركة استشارية برئاسة الدكتورة ميادة معاذ.

كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة الأوراق المطلوبة الرسوم الدراسية مرحلة الدبلوم التخصصي Jobs Education

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