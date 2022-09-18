وزير النقل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القطار الكهربائي الخفيف |فيديو

تذكرة موحدة..

قال كامل الوزير، وزير النقل إنه سوف يكون هناك أتوبيسات بالمجان لمدة شهر لنقل المواطنين من قلب المدن لتوصليهم لمحطات القطار الخفيف وذلك مع دخول المدارس والجامعات لتشجيع المواطنين لركوب القطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن الوزارة تقوم علي عمل تذكرة موحدة يستخدمها المواطنون في ركوب القطار الكهربائي الخفيف ومن ثم يركب بها المترو للتخفيف علي المواطنين، وهذا أسلوب ترويجي أيضًا تستخدمه دول عديدة.

وتابع وزير النقل أن تم توفير أتوبيسات لنقل المواطنين إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف وهذه الأتوبيسات متوفرة في الأماكن القريبة من محطات القطار الكهربائي.